Министр туризма Израиля заявил об обсуждении с Россией признания сертификатов переболевших COVID-19

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов, прибывший с визитом в Москву, заявил, что Израиль намерен признать российские сертификаты переболевших коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По его словам, подойдут сертификаты переболевшего, выдаваемые на портале «Госуслуги».

«Пока мы ещё не отработали этот механизм. Это всё составляющие того плана, который мы хотим утвердить до 1 декабря (ожидаемая дата открытия Израиля для туристов из России. — RT). Задача представителей нашего Минздрава — выработать правильный механизм, моя задача — посмотреть, как он адаптирован под нужды туриста, и тогда мы сможем его опубликовать. Мы обсуждали с российской стороной сертификаты переболевших. Отмечу, не для всех стран мы признаём такие сертификаты, но в России мы увидели, насколько эта система госуслуг работает», — отметил министр.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнил о необходимости вакцинации в соответствии с календарём прививок.