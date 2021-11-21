«По рекомендации сделал ещё одну прививку»: Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»

Владимир Путин заявил, что ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт». Глава государства рассказал об этом в ходе встречи с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым. Также президент объявил о желании участвовать в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Об этом президент сообщил во время встречи с заместителем директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку — «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинация», — сказал Путин.

Он также добавил, что переносит повторную прививку нормально.

«Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали — я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально», — заявил президент.

Наряду с этим Путин заявил, что хочет принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса. В ответ на соответствующий вопрос президента замглавы центра им. Гамалеи отметил, что для этого необходимо подписать согласие.

«Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать», — сказал Путин.

В ходе беседы Путин также отметил, что более 50 млн россиян привились вакциной «Спутник V», а в мире эту вакцину получили около 120 млн человек. Президент подчеркнул, что это «большой материал для анализа» эффективности этой прививки.

Напомним, что российский президент сделал первую прививку от коронавируса 23 марта 2021 года, вторую — 14 апреля. В ходе прямой линии 30 июня он рассказал, что выбрал препарат «Спутник V».

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Российские разработки в области вакцин

Представитель центра им. Гамалеи также заявил, что назальная вакцина от коронавирусной инфекции показывает минимум побочных эффектов.

«Мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях», — пояснил он.

Кроме того, Логунов заявил, что проводимые исследования демонстрируют очень хорошую переносимость детской вакцины. Он уточнил, что к настоящему времени завершены первая и вторая фазы клинических исследований.

«Показана очень хорошая переносимость. Была, во-первых, подобрана безопасная доза полностью для детей, и показано, что в среднем иммуногенность в детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой», — рассказал Логунов.

Протесты против коронавирусных ограничений в Европе

Тем временем в ряде европейских государств прошли акции протеста против антикоронавирусных мер, принятых властями.

В протестах в Брюсселе, по данным полиции города, приняли участие около 35 тыс. человек.

По данным местных СМИ, демонстрация была согласована с властями и проходила мирно, однако позднее участники митинга попытались отклониться от маршрута. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ и водомёты.

В рамках субботней акции в Австрии на улицы Вены вышли десятки тысяч человек.

Напомним, что с 22 ноября в стране вводится общенациональный локдаун.

По данным полиции Вены, общее количество участников субботних манифестаций достигло 40 тыс. человек. В ряде случаев сотрудникам правоохранительных органов пришлось воспользоваться перцовыми баллончиками для разгона протестующих, несколько человек были задержаны.

Ещё одна крупная акция протеста прошла в пятницу в нидерландском Роттердаме.

В общей сложности полиция в Роттердаме задержала 51 человека в ходе акций протеста, половина из задержанных — несовершеннолетние.

Специалист по конституционному и административному праву Ханс Майер из Австрии рассказал в беседе с RT DE, что предстоящий в стране локдаун более юридически проработан, чем прежний режим ограничений, действовавший весной. Он также выразил уверенность, что вводимая с 1 февраля обязательная вакцинация соответствует основному закону Австрии.

«Все австрийские юристы, специализирующиеся на конституционном праве, единогласно придерживаются мнения, что всеобщая обязательная вакцинация допустима тогда, когда этого требует ситуация. Это значит, если обязательная вакцинация является подходящим средством для предотвращения серьёзных угроз для человеческого здоровья. Судя по сегодняшней ситуации и по тому, что об этом говорят вирусологи, это именно тот случай», — сказал Майер.