Путин рассказал об отношении своих друзей и знакомых к вакцинации

Президент России Владимир Путин выразил недоумение тем, что некоторые его друзья и знакомые откладывают вакцинацию от коронавирусной инфекции по причине собственных сомнений и неуверенности в вакцине.

По его словам, некоторые из них ждали, когда привьётся президент, а другие находятся в ожидании «чего-то другого».

Путин выразил недоумение, что сомнения исходят от людей с «хорошим образованием и с научными степенями».

«Я не понимаю, что происходит. У нас надёжная, безопасная вакцина. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и её тяжёлых последствий?» — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что лучше вакцинироваться от коронавируса, чем переболеть им.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России становится сложной, темпы вакцинации в стране остаются невысокими.