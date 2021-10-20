Путин рассказал об отношении своих друзей и знакомых к вакцинации
- AP
По его словам, некоторые из них ждали, когда привьётся президент, а другие находятся в ожидании «чего-то другого».
Путин выразил недоумение, что сомнения исходят от людей с «хорошим образованием и с научными степенями».
«Я не понимаю, что происходит. У нас надёжная, безопасная вакцина. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и её тяжёлых последствий?» — заявил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что лучше вакцинироваться от коронавируса, чем переболеть им.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России становится сложной, темпы вакцинации в стране остаются невысокими.