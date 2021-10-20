Путин рассказал об отношении своих друзей и знакомых к вакцинации

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Президент России Владимир Путин выразил недоумение тем, что некоторые его друзья и знакомые откладывают вакцинацию от коронавирусной инфекции по причине собственных сомнений и неуверенности в вакцине.
Путин рассказал об отношении своих друзей и знакомых к вакцинации
  • AP

По его словам, некоторые из них ждали, когда привьётся президент, а другие находятся в ожидании «чего-то другого».

Путин выразил недоумение, что сомнения исходят от людей с «хорошим образованием и с научными степенями».

«Я не понимаю, что происходит. У нас надёжная, безопасная вакцина. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и её тяжёлых последствий?» — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что лучше вакцинироваться от коронавируса, чем переболеть им.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России становится сложной, темпы вакцинации в стране остаются невысокими.

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