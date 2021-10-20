Путин призвал россиян активнее вакцинироваться от коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил, что лучше вакцинироваться от коронавируса, чем переболеть им.

«Призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идёт о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о жизни ваших родных», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что российские вакцины надежные и эффективные.

«У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться», — добавил российский лидер.

Президент отметил, что «лучше вакцинироваться и не дожидаться болезни и её тяжелых последствий».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала недостаточными темпы вакцинации от коронавируса в России.