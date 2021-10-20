Путин назвал сложной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России становится сложной, темпы вакцинации в стране остаются невысокими. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

AP