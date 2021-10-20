Путин назвал сложной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Короткая ссылка
Ситуация с распространением коронавируса в России становится сложной, темпы вакцинации в стране остаются невысокими. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Путин назвал сложной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
  • AP

«Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране, темпы распространения эпидемии во многих регионах в последнее время значительно выросли», — отметил Путин.

Он добавил, что уровень вакцинации граждан «пока остаётся невысоким».

Как подчеркнул президент, низкий уровень вакцинации «во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала недостаточными темпы вакцинации от коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить