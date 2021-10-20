Путин назвал сложной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
- AP
«Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране, темпы распространения эпидемии во многих регионах в последнее время значительно выросли», — отметил Путин.
Он добавил, что уровень вакцинации граждан «пока остаётся невысоким».
Как подчеркнул президент, низкий уровень вакцинации «во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала недостаточными темпы вакцинации от коронавируса в России.