В Австрии проходят протесты против коронавирусных ограничений

В Вене проходят масштабные акции протеста против введения строгих ограничений для противодействия распространению коронавируса. С 22 ноября в Австрии начнётся общенациональный локдаун, который коснётся в том числе вакцинированных и переболевших. Ожидается, что он продлится не более трёх недель. По словам канцлера Австрии Александера Шалленберга, не позднее середины декабря ограничительные меры будут отменены для привитых и переболевших граждан. Кроме того, с 1 февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной. RT ведёт прямую трансляцию из австрийской столицы.