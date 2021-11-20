«Давно пора было»: скандально известную «яжемать» Агину Алтынбаеву отправили на психиатрическое обследование

Скандальную активистку Агину Алтынбаеву, известную как главная «яжемать» России, отправили на принудительное обследование в психиатрическую клинику в Казани. Многодетную женщину задержали 18 ноября по решению Набережночелнинского городского суда. Против неё заведено девять уголовных дел, в том числе об угрозе убийством, порче имущества и клевете. Трое детей Алтынбаевой были изъяты сотрудниками опеки, один из них сбежал — сейчас его ищут полицейские.

Скандальную активистку и многодетную мать из Набережных Челнов Агину Алтынбаеву отправили на принудительное обследование в психиатрическую клинику в Казани. Женщина, известная в определённых кругах как главная «яжемать» России, давно шокирует жителей Татарстана своими выходками.

Алтынбаева «прославилась» в 2019 году, опубликовав в своих соцсетях видео с шестилетним сыном за рулём автомобиля, разгоняющегося до 120 км/ч. Серьёзных санкций в отношении нерадивой матери тогда не последовало, но с тех пор она ещё не раз привлекала к себе внимание властей.

Незадолго до того, как Алтынбаеву отправили на обследование, она примкнула к движению против вакцинации от коронавируса и устраивала общественные акции по всему Татарстану.

О её помещении в психиатрическую клинику стало известно 18 ноября. Решение о принудительном медобследовании принял Набережночелнинский городской суд, обжаловать его Алтынбаева не смогла. В тот же день местные СМИ сообщали, что женщина справила нужду прямо на улице перед входом в медучреждение, а после сбежала оттуда.

Сама Алтынбаева заявила, что из больницы её отпустил главврач, который якобы усомнился в законности решения суда. Соратник женщины Рамзиль Галимзянов рассказал RT, что происходило после её освобождения из психиатрической лечебницы.

«Главврач отпустил Агину, потому что её туда доставили по сфальсифицированным документам, — утверждает собеседник RT. — Врач заявил, что не хочет из-за неё попасть под уголовную ответственность, и прогнал — без телефона, без денег, без документов. Она своим ходом добралась из Казани до Набережных Челнов, пришла в мой офис, и буквально через три минуты туда ворвались полицейские, её арестовали и снова отправили в больницу».

Изъятие детей

Галимзянов упомянул, что троих детей Алтынбаевой забрали органы опеки. При этом один из сыновей активистки сбежал от полицейских, его до сих пор не могут найти. Об этом на видео, записанном после побега из клиники, говорит сама женщина. Правда, о пропаже малолетнего мальчика она рассказывает спокойно и даже посмеивается.

«Когда полицейские изъяли у неё детей, они взяли на себя ответственность за них, а средний сын взял и убежал. Полиция сейчас не знает, где он», — негодует Галимзянов.

Мужчина отказался назвать причину, по которой Алтынбаеву задержали и поместили в психиатрическую клинику. По его мнению, Агина выйдет из больницы «не ранее чем через месяц», а до тех пор дети будут жить отдельно от матери.

Информацию о побеге одного из сыновей Алтынбаевой от сотрудников опеки подтвердила RT уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По её словам, сбежавшему мальчику всего восемь лет.

«Старший (2010 года рождения) находится в приюте «Асылташ» в городе Набережные Челны, средний (2012 г. р.) — в розыске, младший сын (2019 г. р.) — в доме ребёнка в Челнах, у него есть отец, который написал заявление на помещение ребёнка в дом ребёнка на три месяца», — пояснила детский омбудсмен.

Волынец добавила, что в аппарате уполномоченного держат ситуацию вокруг Алтынбаевой на контроле и готовы при необходимости принять меры реагирования. Омбудсмен подчеркнула, что ни уголовные дела, ни даже психиатрический диагноз (в случае его постановки) сами по себе не являются основанием для изъятия детей или ограничения матери в родительских правах.

«Единственная ситуация, в которой дети подлежат изъятию из родной семьи, — это угроза их жизни и здоровью. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы были соблюдены в первую очередь интересы детей», — заверила собеседница RT.

Уголовные дела

Сейчас в отношении скандальной активистки заведено девять уголовных дел, в том числе о клевете и угрозе убийством. От действий «яжематери» пострадали многие жители Набережных Челнов, одна из них — жительница города Ольга Яковлева.

В июле 2021 года Агина отправила ей крышку гроба и фото сына Яковлевой с выколотыми глазами — так Алтынбаева «отомстила» женщине после ссоры в интернете.

«Да, у нас был конфликт. Под одним из её постов в соцсетях я написала, мол, сколько ещё эта семья маргиналов будет кошмарить город. Она это запомнила, и потом началась травля в мой адрес. Крышка гроба — это верхушка айсберга, она также обливала меня зелёнкой, разрисовывала мне дверь, говорила про меня ужасные вещи, утверждала, что я педофилка. Другой женщине она исцарапала лицо пинцетом — приревновала к своему бывшему», — рассказывает Яковлева.

По её словам, Алтынбаеву давно следовало проверить на адекватность: «Ещё когда она усадила за руль машины своего маленького сына». Однако, несмотря на многочисленные жалобы от людей, пострадавших от рук Агины, расследование в её отношении началось сравнительно недавно, добавила собеседница RT.

«Только после того, как мы летом 2021 года отправили письмо в Москву и потребовали начать проверку в отношении Алтынбаевой, началось какое-то шевеление. Проверить её психическое здоровье давно пора было. Человек постоянно кидается на людей, дерётся, кусается — это здоровое поведение? Её забрали сейчас, потому что последние несколько месяцев было пристальное внимание к ней и всем этим уголовным делам. При этом сама Алтынбаева и её сторонники пытаются выставить всё так, будто её поместили в психушку из-за активистской деятельности, связанной с антиваксерским движением. Алтынбаева представляет всё так, будто она «политическая» и страдает из-за своей общественной позиции», — добавила Яковлева.

Отмена QR-кода за 500 рублей

Несмотря на все скандалы, у Агины Алтынбаевой есть свой круг сторонников. В интервью на YouTube-канале своего друга Галимзянова многодетная мать заявляла, что зарабатывает порядка 80 тыс. рублей в месяц на донатах.

«Она собирает деньги в интернете, ей присылают донаты. Крышка гроба, которую она мне прислала, тоже куплена на деньги подписчиков, они собрали на это какую-то сумму», — рассказывает Ольга Яковлева.

Судя по соцсетям Алтынбаевой, в последнее время она изобрела новый источник заработка — на волне своей борьбы с QR-кодами и вакцинацией от коронавируса женщина стала предлагать своим подписчикам услуги по беспрепятственному проходу в торговые центры без сертификатов о вакцинации. Цена вопроса — 500 рублей.

Накануне помещения Алтынбаевой в психиатрическую клинику в соцсетях и СМИ стали появляться видео, на которых она с последователями прорывается через охрану торговых центров в разных городах Татарстана, выкрикивая: «Я здесь власть!» Так женщина выражает протест против незаконных, на её взгляд, ограничений, введённых из-за пандемии.