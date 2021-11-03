«Отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений»: Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В СК пояснили, что эти меры обусловлены ростом числа противоправных действий со стороны мигрантов, в частности, тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее в МВД выступили с предложением собирать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов.

«Подготовить проект изменений в федеральные законы... предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России», — говорится в заявлении на сайте СК.

Как пояснили в ведомстве, предложения обусловлены «увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов, порождающих социальную напряжённость и обострение криминогенной ситуации в России».

В СК напомнили, что за первую половину 2020 года правоохранительные органы расследовали более 17 тысяч преступлений, совершённых иностранцами. В первые шесть месяцев 2021 года число подобных нарушений выросло до 19 тыс.

«При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность», — отметили в СК.

Ранее сам глава СК говорил о необходимости ужесточения контроля за въезжающими в Россию трудовыми мигрантами. По словам Бастрыкина, обязательная геномная регистрация обеспечит необходимый уровень надзора.

«Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления», — рассказал Бастрыкин в интервью Интерфаксу.

Он предложил кодифицировать миграционное законодательство, объединив «многоплановую и довольно запутанную нормативную базу».

«Прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок учёта мигрантов», — объяснил он.

В интервью Бастрыкин также обратил внимание на рост числа преступлений, совершённых мигрантами на территории России.

«В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки», — заключил он.

Напомним, что в 2021 году в столичном регионе произошло несколько массовых драк с участием приезжих. В частности, в конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в предшествующие месяцы полиция в столице завела 800 уголовных дел по факту правонарушений и массовых драк среди мигрантов. По результатам этой работы из России депортированы около 200 человек, ещё 17,5 тыс. был запрещён въезд в страну.

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Проект МВД по сбору отпечатков пальцев

В начале ноября МВД опубликовало законопроект, согласно которому у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, могут начать собирать отпечатки пальцев.

С учётом внесённых документом правок, новая редакция порядка сбора дактилоскопической информации звучит следующим образом: «Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация... об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности».

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Также проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней.

Мигранты на стройках Москвы

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв ранее сообщил, что власти города готовят план полного отказа от иностранной рабочей силы на строительных объектах.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — цитирует его РБК.

По словам Бочкарёва, для достижения этих показателей необходимо применить технологические решения и механизацию процесса. Он добавил, что на некоторых столичных объектах уже идёт эксперимент — плановая численность на них указывалась в 450 человек, а подрядчик справляется со 170.

При этом вице-мэр Москвы указал, что в настоящее время дефицит трудовых ресурсов на столичных стройках составляет примерно 40%. Бочкарёв отметил, что раньше в сфере насчитывалось около 120 тыс. мигрантов, сейчас — не более 40 тыс.