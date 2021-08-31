Почти 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки в Подмосковье

Почти 40 иностранных граждан выдворены с территории России после массовой драки со стрельбой в Мытищах, сообщила глава пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«По решению суда 37 иностранных граждан выдворены с территории России. Ранее в отношении данных граждан сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» был составлен ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства», — сказала она.

5 августа на улице Пограничной в Мытищах произошла массовая драка мигрантов со стрельбой.

Как отметила Петрова, в полицию были доставлены 66 человек. По итогам рассмотрения материалов дела 49 мигрантов оштрафовали на 5 тыс. рублей каждого, нарушителей поместили в центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России. Состоялся первый этап выдворения.

Кроме того, сообщается, что в рамках выяснения обстоятельств драки в отношении 54-летней уроженки Чувашии возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК («Организация незаконной миграции»). Установлено, что она является владелицей хостела, где проживали иностранцы, и организовала их нелегальное нахождение на территории России.