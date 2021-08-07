Полиция задержала трёх человек после массовой драки в Мытищах

Полиция задержала трёх человек после массовой драки с участием 40 мигрантов в подмосковных Мытищах.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое мужчин», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по столице.

Отмечается, что задержанные подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Ранее СМИ сообщали, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в ней участвовали 40 мигрантов.

14 июля полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы.