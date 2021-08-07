Полиция задержала трёх человек после массовой драки в Мытищах
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«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое мужчин», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по столице.
Отмечается, что задержанные подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.
Ранее СМИ сообщали, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в ней участвовали 40 мигрантов.
14 июля полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы.