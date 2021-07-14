Дело возбуждено после массовой драки у метро «Кузьминки» в Москве
- РИА Новости
«По факту драки на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК Росиии («Хулиганство»)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России.
В ночь на 13 июля в полиции сообщили о драке в районе метро «Кузьминки».
В территориальные отделы полиции доставили 103 участников инцидента, которых в ближайшее время выдворят за пределы России.
Также сообщалось, что Кузьминский суд Москвы отправил под арест на 15 суток шестерых участников массовой драки.