Дело возбуждено после массовой драки у метро «Кузьминки» в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы.

«По факту драки на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК Росиии («Хулиганство»)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России.

В ночь на 13 июля в полиции сообщили о драке в районе метро «Кузьминки».

В территориальные отделы полиции доставили 103 участников инцидента, которых в ближайшее время выдворят за пределы России.

Также сообщалось, что Кузьминский суд Москвы отправил под арест на 15 суток шестерых участников массовой драки.