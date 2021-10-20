«Важно сбить пик новой волны эпидемии»: дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в России

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы. Как отметил ранее президент, это необходимо, чтобы сбить пик новой волны COVID-19. При этом глава государства призвал власти субъектов РФ оценить ситуацию на местах и при необходимости установить дополнительные нерабочие дни — не дожидаясь завершения месяца. Наряду с этим глава государства призвал расширять объёмы тестирования на коронавирус, а также наращивать темпы вакцинации.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, чтобы сбить темпы распространения коронавирусной инфекции, и подписал соответствующий указ.

«Особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал Путин в ходе совещания с кабмином.

При этом президент уточнил, что в каждом регионе России ситуация складывается по-разному, исходя из этого главы регионов могут установить дополнительные нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, или при необходимости продлить их после 7 ноября.

«Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, оцените обстановку. Пожалуйста, если требуется, принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября. Соответствующие полномочия, повторяю ещё раз, у вас есть», — подчеркнул он.

Глава государства призвал кабмин «пошире использовать» механизм по предоставлению гражданам двух нерабочих дней с сохранением заработной платы после прививки от COVID-19, а также расширить объёмы тестирования на COVID-19, чтобы своевременно выявлять инфицированных.

«Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать. Это позволит обеспечивать самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте, и тем самым разрывать цепочку распространения вируса», — заявил он.

Также Путин обратил внимание граждан России, «к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации». Обращаясь к россиянам, он подчеркнул, что вакцинация снижает риски инфицирования и развития тяжёлых осложнений после болезни, а также уменьшает угрозу смерти.

Также по теме «Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться»: Мишустин поддержал предложение объявить в России нерабочие дни Вице-премьер России Татьяна Голикова на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции предложила ввести в России...

«Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации. И, конечно, ещё раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идёт о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — подчеркнул президент.

Статистика COVID-19

В России обновился суточный максимум по числу летальных исходов — 1028. Накануне этот показатель составлял 1015.

Всего в стране от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умерли 226 353 пациента.

В общей сложности в РФ число случаев заболевания COVID-19 достигло 8 094 825, в том числе 34 073 новых заболевших — за последние 24 часа. В то же время с начала пандемии выздоровели 7 065 712 пациентов (25 231 — за минувшие сутки).

В России обостряется эпидемиологическая ситуация, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с правительством.

«Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению», — сказала она.

По её словам, превышение показателей заболеваемости зарегистрировано в 35 регионах. В то же время критические показатели смертности и тяжелого течения COVID-19 отмечаются в 17 регионах.

Наибольшее число новых случаев коронавируса было зарегистрировано в Москве (5847), Санкт-Петербурге (3274) и Московской области (2590).

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Говоря о ситуации с COVID-19 в российской столице, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова указала, что нынешний подъём заболеваемости отличается от предыдущих.

«Впервые мы отмечаем высокий (тридцатипроцентный) рост в течение пяти недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдал», — цитирует её ТАСС.

Накануне Сергей Собянин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Москве в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года вводится домашний режим для лиц старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а работодателей обязали перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников и довести количество вакцинированных работников сферы услуг до 80%. Как добавили в столичном оперштабе, введённые ограничения затронут около 2,5 млн человек — 1,9 млн пожилых и около 600 тыс. людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет.

«Из всех пенсионеров Москвы вакцинирована только треть. Именно поэтому решения, которые мы принимаем, направлены в первую очередь на то, чтобы защитить от заболевания эти две самые уязвимые категории горожан», — пояснила Ракова.