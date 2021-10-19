«Другого способа уберечь от болезни не существует»: в Москве вводят новые меры из-за роста заболеваемости коронавирусом

Сергей Собянин ввёл новые ограничения в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Согласно распоряжению мэра с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. Наряду с этим работодатели в Москве обязаны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников, а также довести количество вакцинированных работников сферы услуг до 80%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых решениях в столице из-за ситуации с распространением COVID-19.

«В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в четыре раза — до 42 тыс. случаев в неделю», — говорится в блоге Собянина.

По его словам, с каждым днём растёт количество людей, госпитализированных в стационары с тяжёлой формой заболевания. Исходя из имеющихся данных, отметил мэр, повторяется картина конца 2020 года. Тогда заболеваемость коронавирусом начала расти в сентябре, а её пик пришёлся на декабрь.

Он отметил, что в 2021 году ситуация отличается из-за числа вакцинированных горожан. По информации мэра, речь идёт примерно о 5 млн привитых москвичей преимущественно среднего возраста. Вместе с тем из примерно 3 млн жителей столицы старше 60 лет привились лишь 1,14 млн, отметил мэр.

«Сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ — люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», — рассказал Собянин.

Мэр заявил, что в этой ситуации нужно принять срочные меры, «чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан».

В частности, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. При этом прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

От необходимости соблюдать домашний режим освобождаются те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошёл вакцинацию.

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Кроме того, в период с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников.

«Рекомендуем в первую очередь переводить на удалёнку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска», — говорится в сообщении мэра.

Исключение из правил составят только те сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте является критически необходимым для функционирования организации.

Наряду с этим по требованию Роспотребнадзора работодатели должны довести количество вакцинированных сотрудников сферы услуг до 80% до 1 января 2022 года. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.

Собянин отметил, что ограничения являются «утомительными и дискомфортными».

«Но другого способа уберечь вас от тяжёлой болезни просто не существует», — заключил мэр.

Данные о заболеваемости и нерабочие дни

Напомним, в России за последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавирусной инфекции. Впервые за последние семь дней показатель суточного прироста снизился по сравнению с предыдущим днём.

Также по теме Скончались 1015 пациентов: в России обновился суточный максимум смертей от COVID-19 В России за прошедшие сутки зафиксировано 33 740 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа полностью выздоровели 23 426 человек,...

На сегодняшний день в России от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 225 325 пациентов. За последние 24 часа число летальных случаев достигло 1015. По данным за 18 октября, в стране обновился суточный антирекорд по числу смертей от COVID-19.

В ходе состоявшегося 19 октября заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно.

Для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией вице-премьер предложила предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года. Она отметила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране продолжает ухудшаться.

Инициативу Голиковой поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, предлагаемые ограничения непростые, вынужденные, но необходимые. Мишустин также отметил, что в последние недели серьёзно растёт нагрузка на медицинские учреждения.

Главный санитарный врач Анна Попова, в свою очередь, заявила, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация «не позволяет раскачиваться и долго раздумывать» о принятии или непринятии решений, поскольку «это, безусловно, ведёт к ухудшению эпидситуации».

Согласно приведённой Поповой информации, явный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 72 субъектах РФ, а в шести регионах ситуация пока стабильна, без значимой динамики. Под наблюдением медиков находятся более 1,2 млн человек, что приближается к пиковым показателям 2020 года.