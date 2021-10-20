«Проживающих в других странах»: Генпрокуратура проверяет военных вермахта на причастность к геноциду народов СССР

Бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах, проверяются на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. По его словам, Россия направила в ФРГ, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в этом расследовании. Напомним, что в марте 2021 года Следственный комитет объединил уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР. Помимо этого, в сентябре генпрокурор Игорь Краснов сообщал о подготовке законопроекта, закрепляющего, в частности, понятия «нацизм», «фашизм», «геноцид народов Советского Союза».

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводят работу по выявлению причастных к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

«На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах», — заявил Иванов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что факты преднамеренного уничтожения мирного советского населения выявляют благодаря сведениям в федеральных, региональных и местных архивах. Кроме того, в ведомстве фиксируют свидетельства очевидцев преступления. По его словам, Генпрокуратура также получила необходимую информацию после запросов, направленных в ряд стран.

«Так, в соответствии со статьей 453 УПК РФ и на основании положений международных договоров Российской Федерации в компетентные органы Германии, Канады, Латвии, Польши, США и Эстонии направлены запросы о правовой помощи. По некоторым из них получена интересующая следствие информация, по другим осуществляется контроль их исполнения», — пояснил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ.

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В марте 2021 года глава СК Александр Бастрыкин сообщил о решении объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР. Речь идёт об уголовных делах о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, Ейском детском доме, а также бывших концлагерях в посёлке Моглино Псковской области и в районе Симферополя. Вдобавок, в производство включены дела о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где рядом с посёлком Змиёвская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тыс. человек.

«Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, в СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым в одно производство соединены все вышеуказанные уголовные дела», — заявлял Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Спустя месяц, в апреле в Следственном комитете допустили создание совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов.

«На основании Положения 2 дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в её состав представителей компетентных органов ФРГ», — говорил руководитель управления учебной и воспитательной работы СК Сергей Петров.

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При этом в период 2019-2020 годов российское ведомство направило за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Помимо ФРГ, по этому вопросу ведётся сотрудничество с Канадой и Эстонией.

«Преступления нацистов не имеют срока давности»

20 ноября 2020 года стартовал форум «Уроки Нюрнберга», приуроченный к 75-летию со дня начала Нюрнбергского процесса. В видеообращении к его участникам президент России Владимир Путин подчёркивал, что выводы Нюрнбергского процесса по-прежнему актуальны, а их забвение может стать угрозой мировой безопасности. Глава государства указал на важность отстаивания истин исторической памяти, чтобы доказательно и аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, «особенно — бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников».

«Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие геноцид и легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году», — заявлял Путин.

В то же время генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за то, чтобы в российском законодательстве были закреплены такие понятия, как «нацизм», «фашизм», «геноцид народов Советского Союза», а также запрет на реабилитацию и пропаганду нацизма и положения об обеспечении защиты исторической правды и о противодействии фальсификации фактов истории.

В сентябре 2021 года он сообщил, что данный законопроект, закрепляющий незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права, подготовлен.