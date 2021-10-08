«С судимостью непросто жить»: как люди становятся маргиналами после колоний и есть ли у них надежда

Бывшие заключённые, освобождаясь из мест лишения свободы, часто попадают обратно в криминальную среду, а потом скатываются ещё ниже: на вокзалы или в работные дома. Выбраться оттуда зачастую оказывается практически невозможно. Специальный корреспондент RT Екатерина Винокурова рассказывает несколько человеческих историй о том, как люди попадают на самое дно жизни, и о тех, кто помогает им выбраться.

Окраина города Курган. Долго выясняю, как точно называется микрорайон, куда мне надо доехать: раньше, ещё в советское время, он назывался СМП-290, сейчас — микрорайон Мостостроителей. Ни один водитель такси меня туда везти не хочет: место имеет дурную славу, заказ на обратную дорогу получить почти нереально, а вот столкнуться с пьяной компанией и получить камнем по машине — более чем.

Ближе к сумеркам добираюсь туда. Деревянные остовы сараев, сгоревшие и ещё жилые, с тлеющими рыжими огнями окон. Эти дома не похожи на обычные деревенские, потому что это или длинные одноэтажные бараки с покосившимися стенами, или совсем маленькие — на одну комнату — деревянные дома. Проходы между ними когда-то были, но сейчас заборы упали друг на друга и поросли бурьяном.

Меня встречают приехавшие на жёлтой «копейке» Надежда и её муж Иван. Когда-то Надежда сама жила тут, в одной из скошенных частей длинного барака, но вышла замуж, родила пятерых детей и давно уехала. Но забыть, бросить это место она не может. Потому что сюда осенью вернется Игорь. Её брат. Он сейчас сидит в колонии.

Дом Игоря

RT

«Осторожно, тут, в сенях, сгнило всё», — предупреждение Натальи чуть запаздывает, и я проваливаюсь на сгнившей доске на земляной пол. Иван пытается открыть дверь в комнату — точнее, в то, что было комнатой десятки лет назад, но дверь выпадает на него вместе с косяком.

Мы заходим в комнату. Шаткий диван, десятки заплесневелых бутылок водки, колченогий стол, драное кресло. Они окружены гнилыми досками, которые некогда были стенами. Тут нет привычных нам вещей: полотенец, одежды, смены постельного белья. Матерчатый половик — последний элемент уюта. Тут Игорь жил с ныне покойной мамой, сюда он вернется в ноябре, когда освободится.

«Вы кто такие?» — за нашими спинами возникает тёмный силуэт. На улице ещё светло, но тут — полумрак. Электричества нет, светим фонариками.

Мы вздрагиваем, но вдруг огромный силуэт в свете фонариков уменьшается и оказывается чисто одетым пожилым мужчиной: «Александр Петрович я. Я сюда первым приехал в СМП-290, ещё в 1975 году».

46 лет назад сюда приехали комсомольцы — строить новые заводы: «Стальмост» и другие. СМП-290 — это «Строительно-монтажный поезд — 290». Так возник посёлок Строителей. Комсомольцы жили в деревянных бараках, потому что им обещали: семейным будут давать отдельные комнаты, а потом всем дадут квартиры в новых микрорайонах Кургана. Тут вышла замуж Наталья — её семья переехала сюда в 1981 году. Наталье и Ивану, тоже работавшему на заводе, как обещали, дали сперва комнату, а потом квартиру. Ещё один брат Натальи в 1990-е занялся бизнесом, он сейчас живёт в другом регионе. Игорь, младший, остался с мамой. В 1990-е раздачу квартир прекратили, посёлок ветшал. Игорь сходил в армию, устроился на завод, но потом развёлся с первой женой, нашёл себе новую любовь в этом же посёлке и начал вместе с этой любовью варить «крокодил» (синтетический наркотик).

В первый раз Игорь получил четыре года колонии — за изготовление наркотиков и организацию притона. Вышел на свободу, нашёл новую сожительницу — тоже из детей комсомольцев, строивших посёлок и завод. Работать Игорь уже почти не мог — от «крокодила» давно сгнили исколотые ноги. Устроился кровельщиком. Отопления в посёлке давно нет, и новая сожительница не пережила зиму — умерла от пневмонии.

Дом Игоря

RT

После смерти женщины Игорь жил один. Гниют ноги, гниют стены. «Снова стали бывать какие-то люди, и одна женщина его всё в гости звала в соседний посёлок, сожительствовать хотела, он отказался, так она ему в карман и сунула это... Ну, снова это», — рассказывает Надежда.

Они с Александром Петровичем вспоминают при мне оставшихся жильцов микрорайона — тех, кто не успел получить квартиры. «Катя вот тут жила... Два года назад ночью пошла к друзьям, утром мать её нашла мёртвой. Сейчас там живут её родители и дочка её глухонемая». «Леша жил в том доме... У него же оба сына отсидели, да, или только один?».

Все судьбы похожи: наркотики, отсидел, вернулся, отсидел. Иногда вариация: свёл счёты с жизнью.

Дочь Александра Петровича живёт в Санкт-Петербурге, работает, с его слов, прокурором. Но он не хочет уезжать к ней или судиться с государством за то, чтобы его расселили в новый район: «Я тут напьюсь, упаду, и никто меня не забирает. А там полиция сразу заберёт в отделение».

Эти бараки должны были расселить: они давно признаны непригодными и даже опасными для жизни. Но есть две проблемы. Первая — у многих бывших комсомольцев и их детей, которые ехали с горящими глазами помогать строить заводы, нет никаких документов о собственности на бараки.

«Мне тогда в поезде просто сказал начальник: выйдешь с поезда, пойдёшь к Романковой, ключи возьмёшь», — говорит Александр Петрович. А потом люди до последнего ждали расселения и относились к этим баракам как к временному жилью, за которым настанет светлое будущее в своих квартирах. И не у всех из них даже есть документы на собственность этих гнилых комнат.

Вторая проблема — это нехватка жилья для расселения, и не только в Кургане. Сейчас этот микрорайон передан в ведение муниципалитета.

Наталья Семина

RT

«Муниципалитет планирует расселение бараков в микрорайоне Мостостроителей», — говорят мне в пресс-службе мэрии Кургана.

Летом 2021 года были снесены 11 аварийных домов в этом микрорайоне, и их жителей расселили. Сейчас тут признаны аварийными ещё два дома (один из них — вот этот барак, где живет Игорь). Но сроки их расселения неясны. Остальные дома были признаны непригодными для проживания в судебном порядке, и люди постепенно получают за них выплаты. Но на суды нужны деньги и знания.

Игорь выйдет на свободу в ноябре. И он вернётся сюда. Надежда понимает, что её родной брат сгниёт вместе с этим бараком, и она хочет предпринять попытку спасти его.

На дне

«Давайте помолимся!» — предлагают женщины в зелёных накидках и косынках, на спинах надпись: «Экипаж «Милосердие».

Нестройная толпа начинает читать «Отче наш». Мы уже в центре города Кургана, где православная служба «Милосердие» ежедневно кормит бездомных возле вокзала, график просто разделили между разными приходами города. На первое — борщ, на второе — горячий рис с мясом, ну и, конечно, печенье и сладкий чай.

Многие столуются тут годами. Освободился с зоны близ Кургана, домой ехать стыдно или некуда. Выгнали из квартиры бывшая жена или муж. Старое жильё сгнило, нового не дали, живут в заброшенном здании — иногда даже семьёй.

Чуть поодаль за кормлением наблюдает муниципальный депутат от «Единой России» Наталья Сёмина и ее соратник Роман. Сёмина ещё много лет назад была первой, кто начал диалог с городскими властями по предоставлению места, где фонды могли бы кормить бездомных. Вела диалог с жителями близлежащих домов, которым не нравится ежедневное беспокойное соседство и сквер, занятый подопечными Натальи и «Милосердия». Объясняла властям, что бездомные — это тоже люди. Сейчас они привезли на вокзал хлеб, а ещё пытаются уговорить одну парочку — они познакомились тут же, на вокзале — уехать вместе с Романом в Волгоградскую область. Там Роман сейчас делает новый реабилитационный центр, и он уговаривает Екатерину — светловолосую даму неопределённого возраста со следами былой красоты и её кавалера Николая — бросить старую жизнь в здании, которое скоро будет снесено, и попробовать начать всё заново, вырваться из этой вокзальной среды. Екатерина и Николай говорят, что им боязно, хотя Николай сам из Волгограда и говорит, что скучает по нему, хотя не был там несколько десятков лет — с тех пор, как в первый раз сел.

«Николай вообще исправляется. Недавно меня один насильничать хотел, так Николай меня защитил», — хвастается Екатерина.

Роман объясняет им ещё раз: жильё будет. Из работы — будут помогать по реабилитационному центру. Ребята, вот ваш шанс. Но Екатерина с кавалером мнутся: они живут сегодняшним днём, и, кажется, способность мечтать утратили.

«Катя, а о чем ты мечтаешь?» — не выдерживаю я.

Она молчит.

К нам подходит местный «философ» Олег и говорит, что он мечтает о втором пришествии Сталина, чьей правой рукой он станет.

О новой жизни тут не мечтают. Более того, они знают, что не все переживут эту зиму.

Не жди меня

Бездомные на вокзалах по всей России одинаковы, и рассказы у них схожи. Среди них огромный процент бывших зеков. Так и в Кургане, так и в Москве, где кормлением бездомных на вокзалах занимаются разные фонды: «Милосердие», «Ночлежка», «Сорок сороков».

Пустырь прямо за Ярославским вокзалом — это место, которое обычным людям стоит, если они оказались там по прихоти навигатора, просто проходить мимо, не останавливаясь. Грязно-жёлтые стены домов с налипшими многослойными объявлениями «Работа в Дагестане», «Лечу наркозависимость». Удушливый, плотный запах немытых человеческих тел, гниющих язв, дешёвого алкоголя. Люди тут тоже как бы налипли на узкие бордюры: они сидят и ждут, какая благотворительная организация приедет.

За последний год пандемии к «старожилам» вокзала прибавилось много новеньких. Тех, кому некуда идти.

Полиция пустырь знает: тут многие проходят по ориентировкам. Нередки тут драки, поножовщина, угрозы «скинуть на рельсы». Впрочем, всем так удобнее: полиции — проще искать, волонтёрам — собрать всех в одном месте, гражданам — избегать не всего комплекса трёх вокзалов, а конкретного места.

Я приезжаю на пустырь и здороваюсь с Володей. Он носит окладистую седую бороду и выглядит вполне опрятно. Он тут не первый десяток лет и давно приспособился.

Володя начал сидеть ещё при Советском союзе, и, по его словам, отсидел лет 25 или более.

«Но я только плохих людей грабил. Убил вот совсем плохого... Но хороших я не трогал, я — за добро», — тараторит Володя.

Этот пустырь — и есть то самое дно, с которого выхода уже почти не бывает.

Другой подопечный фонда, Саша, говорит, что вообще отсидел ни за что, с криминалом не связан, в церковь ходит. И спрашивает меня, нет ли у меня желания куда-то «толкнуть» золото, «если лишнее есть». Скупку он обеспечит.

У большинства тех, кто выстроился сейчас в очередь у скорой помощи фонда «Доктор Лиза», есть дом. Или когда-то был. Но после отсидки или после ограбления и потери всех денег им стыдно туда возвращаться.

Вот приехала программа «Жди меня».

Из двухсот подопечных изъявляют желание поискать своих родных только двое. Третий, Саид, сперва вспоминает, что у него есть сын, которого он не видел 20 лет, но потом требует стереть запись: его сыну такой отец не нужен.

Иногда они говорят о своих родственниках сотрудникам фонда — это нужно на случай смерти, чтобы было, кому опознать их тело. Тогда их похоронят не в безымянной могиле.

Часто родственники отказываются тратить время в такой ситуации. Приходится справляться своими силами. Но иногда они приходят на похороны.

По другую сторону «Скорой помощи» фонда «Доктор Лиза» уже вовсю идут плановые перевязки и экстренная помощь. Слабонервных на вокзал не берут: многие подопечные гниют заживо — точно так же, как гниёт сейчас в тюрьме Игорь из бывшего поселка СМП-290.

Бездомные, особенно бывшие заключённые, всегда радуются, если на вокзал приезжает священник, и сразу выстраиваются в очередь. Батюшки, бывающие на вокзалах, ласково просят подопечных бросить пить, употреблять наркотики. Те плачут и обещают. На следующей неделе они придут на вокзал пьяными.

«Только попробуй мне тут намусори! Убью!» — неожиданно раздается крик. Поборник чистоты выхватывает заточку. Волонтёры уговаривают спрятать оружие, иначе приедет полиция и не удастся закончить перевязки.

Впрочем, сегодня на вокзале радость. Витя, отсидевший несколько лет и решивший по дороге домой «посмотреть столицу», да и застрявший тут, соглашается уехать домой. При помощи отряда «Лиза Алерт» волонтёры начинают оперативно искать его брата, чтобы подтвердить данные о прописке из справки об освобождении. Брат — военный, он служит в войсках специального назначения, участвует в зарубежных операциях. Нам везёт: он сейчас в России и отвечает на звонок. Принять обратно родственника он соглашается сразу, но просит помочь с билетом до Воронежа. Живые деньги Вите он не пересылать не будет. Он это делал уже три раза.

Витю идут провожать сотрудники фонда и его вокзальный друг Антон. У Антона ряд серьезных заболеваний, и мы уговариваем его обратиться за медпомощью. У мужчины есть паспорт, но нет веры людям. Он не верит, что кто-то его будет лечить.

«Да что мне все эти ваши мечты, мечты, «начни нужную жизнь», — Антон срывается на крик и слёзы, и вдруг мечтательно улыбается, — Вот мы вчера с парнями нанялись на работу, пошабашили, получили по 800 рублей. Я долги раздал, остались деньги купить пиво и рыбку такую вяленую. И вот стоишь на улице, пьёшь это пиво, закусываешь рыбкой — и хорошооооо. И понимаешь, что вот она, мечта — жить мгновением».

«Витя, никогда больше сюда не возвращайся. Тут хороших людей мало, этот пустырь — место лютое, гиблое. Отсюда не выбираются», — перед поездом в один голос инструктируют Витю волонтёр фонда «Доктор Лиза» Люба Стрижова и Антон.

Антон не хочет отправляться ни в один реабилитационный центр. Он считает, что у него нет алкогольной или наркотической зависимости, и не хочет «быть с больными».

Но большинство людей отсюда, со дна, боятся таких центров ещё по одной причине.

В рабстве

Новости о людях, которых среди бела дня украли, а потом они годами работали на мутных людей без паспортов и возможности связаться с родными, иногда мелькают в прессе. Кому-то удаётся сбежать, дойти до полиции. Кто-то находит номер «горячей линии» НКО «Альтернатива», известной как раз тем, что физически приезжает и вывозит людей от «хозяев». Никакого перечня «организаций-рабовладельцев» или людей, замеченных в вербовке «рабов», не существует. Те, кому удалось сбежать, как правило, даже не пишут заявлений: опасаются столкновений с криминалом, да и просто рады, что выбрались живыми.

И, конечно, пустырь за Ярославским вокзалом, куда попадают те же бывшие заключенные, кому некуда идти, является для вербовщиков самым благоприятным местом для работы.

Из интереса я попросила сходить туда со мной друзей-мужчин. В рамках нашего эксперимента они присоединялись к толпе бездомных, ожидавших кормления от благотворительных фондов. И к ним очень быстро подходили вербовщики, даже не особо скрываясь.

Более того, известны даже машины вербовщиков: они часто появляются тут же, на пустыре за Ярославским. Номера довольно непривычные для Москвы: Чувашия, Якутия, Кабардино-Балкария. Они предлагают людям поехать в регион на работу, как правило, стройку. Женщинам предлагают подработку на кухне. Те, кто соглашается, просто исчезают.

Есть и вербовщики из краёв поближе. Например, прямо при мне моему другу предлагают уйти в работный дом в Подмосковье. Обещают крышу над головой, бесплатное питание, ежедневный вывоз на работу на стройку, посуточную оплату.

Некоторые работные дома замаскированы под реабилитационные центры. Названия есть в распоряжении редакции, но сейчас по ним проходит работа полиции по сообщениям о незаконном удержании там людей.

Вадиму удалось выбраться из одного такого «реабилитационного центра» и уехать в родной Волгоград. В Москву он приехал в попытках найти работу.

Всё началось с того, что его избили и ограбили. Деньги и документы забрали нападавшие, а Вадим с разбитой головой остался лежать на пустыре: «Я очнулся, подошли ко мне два мужика. Спросили: «Что случилось?». Я говорю: «Вот, ограбили». Они говорят: «Пошли с нами, мы тебе поможем». Привезли меня в этот дом в Подмосковье, дали одежду, дали помыться. Ну а потом пошло... Паспорта у меня не было уже, утром на работу возили. А позвонить, сказать родным, что я жив, не давали. В итоге у мужика одного на стройке взял телефон, позвонил на единственный номер бывшему коллеге, который знал, попросил дочку мою найти... Он её нашёл, та нашла фонд «Доктор Лиза», дальше стали звонить в полицию, нашли стройку эту. И однажды вечером пришёл наш старший, злой очень. Сказал «Ты такой-сякой, тебя ищут, шум подняли». Они отвезли меня на платформу «Строитель», там оставили».

С железнодорожной платформы Вадим дошёл до отделения полиции и позвонил в «Лиза Алерт» — организацию, которая ищет пропавших без вести, а ещё тому самому коллеге. Волонтёры «Лиза Алерт» и фонда «Доктор Лиза» забрали его оттуда и купили билет в родной Волгоград. Сейчас у Вадима всё хорошо, он нашёл работу в своём городе.

Витя из Воронежа, решивший «посмотреть столицу» после освобождения, тоже попал в «реабилитационный центр». Все устроено точно так же, как и в предыдущем случае. Витя надеялся, что его тут вылечат от алкоголизма и наркомании, но понял, что о реабилитации речи не идёт: «Старшие по артели были сами вечно пьяны. Как они могут меня лечить, если они сами пьяные?»

И снова работа на стройке, оплата минимальная, потому что большая часть заработка, по словам старших, идёт в общий котёл, на оплату проживания и питания. Витя задержался там почти до истечения срока действия его справки об освобождении, а потом прямо посреди рабочего дня ушёл, куда глаза глядят — то есть, на вокзал.

«Ты не думай, наш работный дом нормальный. Паспорт при тебе останется, деньги будут в конце каждого дня. Жить есть где, хороший дом, отапливаемый», — убеждает моего друга очередной вербовщик и клеит на грязную вонючую стену дома на пустыре стикеры «Работа, оплата — ежедневно. Мужчины».

В поисках выхода

Ярко-оранжевое здание под зеленой крышей на окраине Москвы можно принять за какой-нибудь модный детский сад, частную школу или дом культуры. Всё чисто, даже серая плитка тщательно подметена. В глубине беседка, где о чём-то своём говорят немолодые мужчины. У многих татуировки на плечах. На людей за пределами территории они смотрят недоверчиво.

Центр Востряково ЦСА им. Елизаветы Глинки

RT

Это отделение «Востряково» Центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий имени Елизаветы Глинки, которое организовано департаментом соцзащиты города Москвы. Это отделение предназначено для людей, которые освободились из мест лишения свободы и утратили жилплощадь.

Правила приёма простые: можно написать письмо в центр с просьбой о приёме ещё до окончания срока, причём московская прописка не требуется. Рассматривают всех. Потом следует собеседование с психологом, который оценивает серьёзность намерений подопечного. Если подопечный подходит, то ему предоставляют место в этом ярком доме. Тут можно жить годами, получать помощь юристов, психологов, в устройстве на работу и возвращении к нормальной жизни.

Комнаты небольшие, по типу общежития, чёткого распорядка дня нет. Единственное — под запретом наркотики и алкоголь.

Душного вонючего вокзального марева тут нет, хотя типажи похожи. Почти у каждой кровати тут иконы, на тумбочках лежит классическая литература. Вот седой крепкий Володя. Володя словоохотлив и проклинает бывшую жену. Пока он сидел первый срок, жена переписала на себя квартиру, а потом Володя сел на второй срок — уже за угрозы жене. Осуждать и обсуждать тут не принято. В «Востряково» Володя живет уже второй год, судится за квартиру, работает разнорабочим, но главное — имеет крышу над головой. Его отсюда уже никто не выгонит. Тут его зовут по имени и отчеству и не дают уйти на дно, исчезнуть однажды на вокзале. На ярко-оранжевых стенах играет солнце, а Володя говорит, что надеется начать новую жизнь. Начинать её он хочет, конечно же, с женитьбы.

Центр Востряково ЦСА им. Елизаветы Глинки

RT

Наталья Сёмина из Кургана тоже помогает своим уходящим вниз подопечным, как может. Она говорит о том, как важно поддерживать родственников таких людей, чтобы они сумели стать для них якорем. В её небольшом помещении кипит жизнь: постоянно проходят группы поддержки для алко- и наркозависимых, для членов семей, кое-кого удаётся убедить обратиться в реабилитационный центр — только не работный дом, а тот, где с человеком действительно готовы заниматься.

Её актив — это люди, сумевшие за волосы вытащить себя с того самого дна, на которое они теперь ежедневно спускаются.

«Да, помочь получается не всем, и тут без поддержки родственников или близких людей сложно изменить что-то. Но и самим родственникам тоже нужна помощь», — поясняет Наталья Сёмина.

Юрист, автор книг «Человек сидящий», «Невиновные под следствием» и других Алексей Федяров говорит о том, что сама по себе судимость уже является стигмой для общества.

«Судимость — это уже проблема, с которой непросто жить. Я не говорю сейчас о судимости за такие чудовищные преступления, как сексуальное насилие над детьми, а о судимости за преступления небольшой тяжести, даже не связанные с насилием. Человек освобождается, но не может устроиться на работу и прокормить семью, вернуться в общество. У людей, которые освобождаются, по сути два пути: или реинтеграция в социум, или дорога вниз, которая закончится новым тюремным сроком. Я считаю, что для людей, которые прошли осуждение, получили приговор, отбыли свой срок, надо создавать условия, при которых они могут начать работать и самостоятельно существовать», — говорит Федяров.

На прощание прошу Наталью Сёмину помочь Игорю, чью историю я рассказала в самом начале. Очевидно, что до ноября с жильём ему помочь не получится, а значит, Игорь будет гнить в бараке на окраине Кургана.

По дороге в аэропорт мне приходит SMS от Надежды, сестры Игоря. Они созвонились с Сёминой и попробуют помочь её брату, когда он вернётся из колонии.