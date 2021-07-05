«Не допускают к проверке»: правозащитники призывают разобраться с перенаселённостью российских СИЗО

Необходимо в кратчайшие сроки достроить пустующий уже несколько лет новый корпус столичного СИЗО-7. С таким призывом в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ обратился ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, Общественная наблюдательная комиссия Москвы всё чаще получает от заключённых столичных СИЗО жалобы на тесноту и нехватку спальных мест в так называемых карантинных камерах для вновь прибывших, а также на отправку подследственных в изоляторы других регионов до вступления приговоров в законную силу. Во ФСИН дефицит коек отрицают. В ответ на запрос RT там сообщили, что готовность нового корпуса составляет 92,3%, но при этом не назвали сроков сдачи объекта. Как отмечают опрошенные RT эксперты, в российских регионах дела обстоят намного хуже.

СИЗО-7 был открыт в 1992 году, а до этого (ещё в сталинские времена, в 1952-м) в его бараках находился лагерный пункт, потом исправительная колония и лечебно-трудовой профилакторий для принудительного лечения алкоголиков. В конце 2015 года СИЗО-7 закрыли, заключённых и сотрудников перевели в другие учреждения, а на территории изолятора началось строительство нового корпуса на 402 места.

«Но здание этого прекрасного нового корпуса так и не достроили, готовы оказались лишь помещения для хозотряда, а летом 2018 года УФСИН Москвы объявило, что СИЗО-7 после реконструкции вновь принимает заключённых», — рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Он подчеркнул, что реконструкцией оказался ремонт, по большей части косметический, сталинских бараков.

СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве

© fsin-atlas.ru

«Когда мы туда приехали весной 2019 года, многие камеры уже находились в плачевном состоянии. В одной из камер, расположенной под душевой, с потолка вообще текла вода, следы протечек были видны и в других (камерах. — RT), арестанты жаловались на ужасную духоту», — вспоминает правозащитник, добавляя, что члены ОНК посещали корпуса «семёрки» и других изоляторов до введения в марте 2020 года запрета на покамерные обходы. Теперь встречи с заключёнными проходят в следственных кабинетах.

Входа нет

«Сейчас под надуманными предлогами борьбы с пандемией нас по-прежнему не допускают для проверки камерных помещений, хотя в изоляторы каждый день приходят сотрудники, следователи, адвокаты. Судить о положении в СИЗО мы теперь можем на основании обращений заключённых, а они утверждают, что в камерах этого изолятора на стенах появилась плесень, нет холодильников, а новый корпус так и стоит брошенный», — отметил собеседник RT.

СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве

© fsin-atlas.ru

Алексей Мельников отметил, что регулярно получает из других изоляторов ОНК жалобы на то, что в так называемых карантинных камерах, предназначенных для вновь прибывших, не хватает спальных мест, а заключённых, ожидающих рассмотрения апелляционных жалоб, вывозят в другие регионы, лишая права на очное участие в судебном заседании и помощь адвокатов.

«И всё это УФСИН Москвы объясняет необходимостью разгрузить столичные СИЗО», — пояснил Мельников.

Не в том положении

На запрос RT в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что «изначальные сроки строительства нового корпуса не были выполнены в том числе по причине ухудшения финансового положения предприятия, которое осуществляло строительные работы».

Также на russian.rt.com Убийство, шпионаж, изготовление порнографии: за что сидят американцы в российских тюрьмах

Сроки завершения строительства и введения в эксплуатацию здания ФСИН РФ не называет, сообщая лишь, что вопрос об их изменении рассматривается, а готовность объекта на данный момент превышает 90%.

Одновременно ФСИН утверждает, что на 29 июня 2021 года в СИЗО Москвы «при лимите 8999 мест фактически содержится 8956 граждан, по отдельным учреждениям также нет перелимита».

Из Москвы — в регионы

Материально-техническая база российских СИЗО давно изношена, многие из них были построены даже не в сталинские времена, а в XVIII—XIX веках, а некоторые — и ещё раньше. Реконструкции они не подлежат, их нужно закрывать и строить новые. Такое мнение в беседе с RT высказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В Чебоксарах СИЗО-1 был построен в 1648 году, толщина его стен — 82 см, делать там ремонт очень сложно. И ведь в конце ХХ века его собирались закрыть, сделать музей, а взамен построить новый», — говорит правозащитник.

Следственный изолятор №1 УФСИН России по Чувашской Республике, Чебоксары

© cheb.ru

По его словам, чебоксарский изолятор в этом ряду не единственный. СИЗО-1 в Ростове — 1768 года постройки, в Туле СИЗО-3 отметил 250-летие, в подмосковном Серпухове изолятор расположен в помещениях древнего монастыря.

Эксперт отмечает, что условия содержания в старых тюрьмах крайне тяжёлые.

«Новочеркасский СИЗО — тоже один из старейших. Оттуда поступали жалобы на угрозы обрушения и сырость в камерах, на ужасное качество воды: иногда она идёт из накопительных баков, где ил, слизни. Карцеры расположены в подвальных помещениях, которые использовались в своё время для расстрелов. Были жалобы и на холод в камерах, временами такой, что люди вынуждены спать не только в одежде, но и в обуви. В таких условиях содержатся 2 тыс. человек, в том числе и женщины», — отметил правозащитник.

Также на russian.rt.com «Не ГУЛАГ»: ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключёнными

По его мнению, из 209 российских СИЗО более четверти невозможно отремонтировать.

Изоляция на износ

Со своей стороны, председатель комиссии по реформе пенитенциарной системы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин сообщил RT, что ветхие СИЗО в России закрывают.

«Но закрытие всех старых изоляторов — сложный вопрос, нуждающийся в изучении. С одной стороны, в новых будут лучше условия содержания, с другой — ухудшается транспортная доступность, родственникам и адвокатам сложнее добираться», — указал он, добавив, что камерные помещения из-за постоянной смены обитателей изнашиваются в пять раз быстрее, чем жилые.

Одной из острейших проблем Бабушкин считает перенаселённость изоляторов в ряде регионов: Москве, Московской области, Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму. Именно из них заключённых отправляют в другие регионы до рассмотрения дел судами апелляционных инстанций, фактически лишая права на полноценную защиту.

Следственный изолятор №6 ГУФСИН по Красноярскому краю

© fsin-atlas.ru

Холодильник вместо щитов на окнах

Глава профильной комиссии СПЧ полагает, что условия в изоляторах зачастую зависят от начальников этих учреждений.

«В новом СИЗО-6 Красноярска в каждой камере в обязательном порядке есть холодильник, телевизор и вентилятор, но в большинстве изоляторов страны вентиляторов и кондиционеров нет — помещения к жаре не подготовлены. В Курске в женском изоляторе ещё и щиты на окна повесили под предлогом того, чтобы полуголых женщин в окна видно не было. Нет холодильников — например, в орловском СИЗО один на десять камер», — рассказал правозащитник, пообещав, что совет будет добиваться утверждения новых стандартов, согласно которым наличие холодильников, вентиляторов и телевизоров станет обязательным.