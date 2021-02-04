В ОНК Москвы рассказали об условиях содержания в СИЗО «Лефортово»

В московском СИЗО «Лефортово» из продажи пропали каши быстрого приготовления и спички, а питьевая вода подорожала в два раза. Кроме того, заключённые СИЗО лишены возможности постричься. Об этом они рассказали специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, посетившему «Лефортово».

«Заключённые сообщили, что из ассортимента тюремного ларька вдруг пропали каши быстрого приготовления, питьевая вода, ценой 22-26 рублей за полуторалитровую бутылку подорожала и стоит теперь 56 рублей. А заказанные месяц назад спички вовсе не были доставлены, что для курильщиков хуже исчезновения каш — зажигалками в СИЗО пользоваться нельзя», — рассказали в ОНК.

Клин напомнил, что ОНК Москвы регулярно получает жалобы из «Лефортово» на скудный ассортимент тюремного ларька, остающегося единственным в тюремной системе Москвы. Все остальные СИЗО столицы предоставляют арестованным возможность пользоваться интернет-магазином ФГУП ФСИН России «Калужское».

В «Лефортово» также сломались и не подлежат ремонту все четыре машинки для стрижки. Эту информацию членам ОНК подтвердил представитель администрации СИЗО.

«Все четыре машинки сломаны, администрация изолятора готовит тендер по их закупке, иного способа их приобрести закон не предусматривает», — так он объяснил правозащитникам сложившуюся ситуацию, добавив, что машинки стоимостью примерно 6 тыс. рублей благотворители могут передать в «Лефортово» через ФСИН России.

Парикмахерской в этом СИЗО нет, пока машинки были целы заключённые стригли ими друг друга, а некоторые, наиболее обеспеченные, с разрешения следователей приглашали парикмахеров с воли. Но с начала эпидемии коронавируса свидания запрещены, и эта практика прекратилась.

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