Московский омбудсмен рассказала об условиях содержания во временном спецприёмнике

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила временный спецприёмник для лиц, отбывающих административный арест, созданный на территории Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). По её словам, в настоящее время там размещено 506 человек, большинство из них участвовали в несогласованных акциях в Москве.

«Только два человека обратились ко мне, заявив, что ни в каких акциях не участвовали и были задержаны случайно», — сказала Потяева RT.

Она также уточнила, что временный спецприёмник на территории ЦВСИГ рассчитан на 700 мест.

Московский омбудсмен рассказала, что среди находящихся там граждан — в основном молодые люди в возрасте до 35 лет.

«Примерно половина из них учится, другая половина уже работает. Но это молодые люди, они не жалуются на здоровье. На получение травм при задержании тоже жалоб не было», — сообщила Потяева.

В то же время она отметила, что задержанные обратились к ней в связи с «медленным приёмом передач от родственников и друзей, нехваткой тапочек и полотенец».

«Руководство учреждения старается ускорить приём передач, а полотенца и тапочки должны в ближайшее время привезти», — сообщила она.

Потяева также заявила, что согласна с рекомендациями членов ОНК Москвы по проведению ремонта в помещении ЦВСИГ.

«Мы обсудили этот вопрос с руководством ЦВСИГ. Помещение нуждается в ремонте. Это касается и санузлов в части соблюдения приватности, и стен, которые покрыты рельефной штукатуркой, а должны быть гладкими», — добавила Потяева.

Со своей стороны, представитель ОНК Москвы сообщил RT, что первые административно арестованные были помещены во временный спецприёмник 26 января.

По его словам, члены ОНК Москвы неоднократно проверяли временный спецприёмник в ЦВСИГ и держат ситуацию там на контроле.

Ранее в Кремле прокомментировали задержания на незаконных акциях.