В Кремле прокомментировали задержания на незаконных акциях

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал задержания на незаконных акциях в ряде городов России.

«Мы видели сообщения СМИ на этот счёт. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут, опять же, нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры», — сказал он, комментируя информацию о долгом нахождении в автобусах задержанных участников несогласованных акций протеста.

31 января в ряде городов России прошла несогласованная акция. Участники митинга в Москве выходили на проезжую часть и препятствовали движению транспорта.

По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали 32 человека в ходе несогласованной акции.