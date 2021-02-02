В Кремле прокомментировали задержания на незаконных акциях

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал задержания на незаконных акциях в ряде городов России.
В Кремле прокомментировали задержания на незаконных акциях
  • РИА Новости

«Мы видели сообщения СМИ на этот счёт. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут, опять же, нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры», — сказал он, комментируя информацию о долгом нахождении в автобусах задержанных участников несогласованных акций протеста.

31 января в ряде городов России прошла несогласованная акция. Участники митинга в Москве выходили на проезжую часть и препятствовали движению транспорта.

По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали 32 человека в ходе несогласованной акции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить