Во ФСИН пояснили данные о зарплате осуждённого к принудительному труду

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Зарплата в 224 тыс. рублей у осуждённого к принудительным работам в Белгородской области является единичным случаем и была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни и сверхурочную работу, пояснили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.
Во ФСИН пояснили данные о зарплате осуждённого к принудительному труду
  • РИА Новости

Ранее газета «Известия» со ссылкой на ФСИН писала, что средняя зарплата осуждённых, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций, превышает зарплату приговорённых к лишению свободы, а иногда и среднюю зарплату по региону.

В частности, сообщалось о получении осуждённым к принудительному труду в Белгородской области зарплаты в размере 224 тыс. рублей.

«В настоящее время среди осуждённых к принудительным работам такие примеры заработных плат являются единичными... Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Там пояснили, что данный осуждённый работает на предприятии Белгородской области, его средняя зарплата составляет 140 тыс. рублей в месяц.

Во ФСИН также напомнили, что осуждённые к принудительным работам проживают в исправительных центрах и трудятся на обычных гражданских предприятиях, поэтому их зарплата такая же, как и у других сотрудников данных предприятий, а также зависит от квалификации.

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