Во ФСИН рассказали о вакцинации заключённых от COVID-19
«В настоящее время против COVID-19 привито 129 089 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, что составляет 44,57% от общего числа лиц, подлежащих вакцинации и содержащихся в учреждениях УИС», — цитирует РИА Новости ведомство.
Отмечается, что организованы мероприятия по вакцинации от коронавируса как заключённых так и работников УИС.
Вакцинация проводится зарегистрированными препаратами.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России более 16 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.