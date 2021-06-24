Во ФСИН рассказали о вакцинации заключённых от COVID-19

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России привила от коронавируса 44,6% подлежащих вакцинации подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

«В настоящее время против COVID-19 привито 129 089 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, что составляет 44,57% от общего числа лиц, подлежащих вакцинации и содержащихся в учреждениях УИС», — цитирует РИА Новости ведомство.

Отмечается, что организованы мероприятия по вакцинации от коронавируса как заключённых так и работников УИС.

Вакцинация проводится зарегистрированными препаратами.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России более 16 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.