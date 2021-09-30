«Не пытались общаться с дочкой»: отца и мать, державших здоровую девочку в больнице с рождения, лишат родительских прав

В Москве начался судебный процесс по скандальному делу шестилетней девочки Саши, которая больше пяти лет, с самого своего рождения, находилась в перинатальном центре «Мать и дитя». Родители отказывались забирать ребёнка из учреждения, заявляя, что Саша больна, несмотря на заверения специалистов об обратном. Сейчас девочка живёт в замещающей семье, а органы опеки подали иск к её кровным отцу и матери о лишении их родительских прав.

В Пресненском суде Москвы начался судебный процесс по делу о лишении родительских прав семейной пары, которая шесть лет держала свою дочь в перинатальном центре. Ребёнка удалось вызволить из этого принудительного заточения только после огласки истории в СМИ. Сейчас девочка живёт в замещающей семье, её опекуны уже заявили, что поддерживают иск от социальных служб и готовы удочерить ребёнка.

Юная затворница

Ранее RT рассказывал подробности этой скандальной истории.

Саша родилась раньше срока в марте 2014 года, но врачам перинатального центра «Мать и дитя» удалось спасти девочку. Однако спустя несколько дней после выписки ребёнка из клиники родители — Татьяна Максимова и Юрий Зинкин — вернули дочь врачам, заявив, что ребёнок задыхается.

Семья заключила договор с клиникой, что девочка останется на лечении в медучреждении, отец стал переводить на счёт центра деньги, а также оплачивать услуги двух нянь, которые посменно следили за малышкой.

В итоге Саша пять лет жила в клинике, не покидая стен учреждения. При этом до 2019 года руководство медцентра не возражало против того, что девочка полностью изолирована от общества.

В начале 2019 года руководитель благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская на условиях анонимности получила информацию, что в центре «Мать и дитя» живёт здоровый ребёнок. Её попросили вызволить девочку, которая никогда не видела внешнего мира.

Правозащитница обратилась в Черёмушкинскую районную прокуратуру и СУ СК по Юго-Западному округу Москвы.

Были возбуждены уголовные дела как против неустановленных сотрудников клиники, так и против матери ребёнка. Однако позднее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, посчитав, что угрозы для жизни девочки нет.

Весной 2019 года клиника «Мать и дитя» в одностороннем порядке расторгла договор с родителями и подала иск в суд с требованием забрать ребёнка, однако никаких действий со стороны родителей не последовало.

После этого медцентр обратился в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить сложившуюся ситуацию. В итоге в апреле 2020 года родители были ограничены в правах, а через полгода Сашу передали в замещающую семью.

Как отмечают представители органов опеки, за всё это время кровные мать и отец девочки не предпринимали попыток восстановить отношения с дочерью, поэтому было принято решение о подаче иска к ним о лишении родительских прав.

Адаптация к жизни в обществе

RT удалось поговорить с Юлией Н., которая на сегодняшний день является опекуном Саши.

По её словам, ребёнку пришлось пройти сложный путь адаптации к жизни в обществе, с людьми.

«Она боялась других детей, плакала, не знала, как на них реагировать. И даже были сомнения, что ребёнок сможет пойти в школу. Но в итоге мы справились — Саша пошла в первый класс. Она уже легко выполняет командные задачи, занимается шахматами, рисованием. Ребёнок просто маленький гений. Она первая в классе по программе», — рассказывает RT Юлия.

Она говорит, что Саша очень любознательная и жизнерадостная девочка, «хочет всё знать, везде успеть, весь мир объездить».

Юля вспоминает, как решила оформить опеку над девочкой.

«Для меня вся эта история была какой-то безумной дикостью. Я вообще не понимала, как так можно с ребёнком обращаться, куда вообще смотрит наша страна. И вся моя семья эту историю обсуждала. И когда встал вопрос, забирать девочку или нет, то все поддержали. Ну а как иначе?» — удивляется Юля.

Юля с мужем прошли курсы обучения в Школе приёмного родителя и очень волновались, что ребёнка могут взять другие опекуны.

«Когда мы решили забрать девочку, мне сказали, что кандидатов на Сашу очень много. А в итоге я оказалась единственной, кто просто приехал в опеку», — вспоминает Юлия.

Она отмечает, что за всё время, что девочка жила у них в семье, её родные родители никогда не пытались связаться и договорится о встрече с ребёнком.

Адвокат опекунов девочки Виктория Дергунова в беседе с RT подчеркнула, что основание для лишения родительских прав только одно: биологические родители за полтора года не изменили своего отношения к дочери.

«Родители были ограничены в правах в апреле 2020 года. Это ограничение действует в течение шести месяцев, в это время даётся возможность родителям исправить своё поведение и отношение к ребёнку. Но прошло уже полтора года, а родители своего отношения не изменили. Соответственно, по закону органы опеки и попечительства должны выйти с иском о лишении прав, потому что не может быть такой подвешенной ситуации. Родители с июля 2020 года ни разу даже не пытались пообщаться с дочкой», — поясняет Виктория.

Юрист уточняет, что в сложившейся ситуации главное, чтобы ребёнок воспитывался в нормальной семье, любви и заботе.

«Девочку нужно оставить в семье, где у неё уже сформировалась устойчивая положительная связь. Она уже называет опекунов мамой и папой», — говорит Дергунова.

Следующее заседание по делу Саши назначено на 15 ноября 2021 года. RT продолжит следить за развитием этой истории.