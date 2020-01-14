Больше пяти лет в больнице: по делу ребёнка из клиники «Мать и дитя» прошло предварительное заседание суда

В Москве прошло заседание суда по делу о пятилетней девочке Саше, которая с самого рождения находится в перинатальном центре «Мать и дитя». По словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров, однако родители не забирают её из стационара. Как сообщают СМИ, мать девочки уверена, что её дочь больна и не выживет без круглосуточного надзора врачей. Между тем руководство центра обратилось в суд, который в сентябре 2019 года удовлетворил иск и обязал родителей забрать Сашу. Однако они этого до сих пор не сделали. Теперь органы опеки намерены ограничить отца и мать ребёнка в родительских правах.

Пятилетняя Саша З. с самого рождения находится в перинатальном центре «Мать и дитя». За все пять лет девочка не покидала больницу и почти не общалась со сверстниками и своими родственниками. Родители Саши считают, что она больна и может в любой момент умереть, если за ней не будут круглосуточно наблюдать медики. Однако врачи утверждают, что ребёнок абсолютно здоров, но мать и отец отказываются забирать Сашу домой. В итоге представители клиники обратились в органы опеки.

Сегодня в Пресненском райсуде состоялось предварительное заседание по иску органов опеки об ограничении в родительских правах мамы и папы Саши — Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов в зал не пустили, поскольку речь идёт о правах несовершеннолетнего ребёнка.

Заявление адвоката семьи по итогам судебного заседания

Однако, как заявила RT после суда адвокат семьи Ольга Лукманова, родители настаивают на открытом процессе.

«Нет оснований для ограничения родительских прав. Опека ходатайствовала о закрытом процессе. Соответственно, мы будем добиваться, чтобы процесс был открытым, так как вся информация должна быть достоверной в прессе, а не та, которая доносится искаженной в одном русле. Поэтому мы хотим объективного рассмотрения данного дела», — сообщила Лукманова.

Говорить о том, готовы ли родители забрать ребёнка из клиники, Лукманова отказалась.

По данным RT, Саша — не единственный ребёнок Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина. У них ещё есть трое сыновей. Все они родились в перинатальном центре «Мать и дитя». Саша родилась недоношенной в марте 2014 года.

По словам собеседников, знакомых с ситуацией, после родов Максимова якобы заявила, что девочка «глубокий инвалид, не жилец и нуждается в постоянном медицинском уходе». Семья заключила договор с клиникой, что ребёнок останется на лечении в медучреждении. Зинкин переводил на счёт центра деньги, а также оплачивал услуги двух нянь, которые посменно следили за девочкой.

В начале 2019 года руководитель благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская на условиях анонимности получила информацию, что в центре «Мать и дитя» живёт здоровый ребёнок. Её попросили вызволить девочку, которая никогда не видела внешнего мира.

В феврале 2019 года Альшанская обратилась в Черемушкинскую районную прокуратуру и в управление СК по Юго-Западному округу Москвы. По заявлению сотрудников ПМЦ, весной этого года было проведено обследование ребёнка, которое показало, что здоровью девочки ничто не угрожает. В феврале ПМЦ проверила прокуратура и Следственный комитет.

13 марта 2019 года Черемушкинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников центра по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей» и по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», матери девочки вменили 156 статью УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Саша З. в клинике «Мать и дитя»

Однако в тот же день московская прокуратура отменила постановлении о возбуждении уголовного дела. Как выяснили прокуроры, отец Саши Юрий Зинкин заключил с центром договор, по которому ребёнок вместе с няней находился в клинике, сведений о незаконном лишении свободы девочки или жестоком обращении с ней не было. Поэтому, по мнению представителей надзорного ведомства, у следователей не имелось оснований заводить уголовное дело.

Как пояснили RT в московской прокуратуре, проверка не нашли состава преступления в действиях матери и представителей клиники.

Тем временем 21 марта 2019 года клиника в одностороннем порядке расторгла договор с семьёй и подала иск к родителям с требованием забрать девочку. В свою очередь, отец ребёнка Юрий Зинкин также подал иск к центру «о незаконном обогащении». По данным СМИ, месяц нахождения девочки в клинике стоил 1 млн рублей. Удовлетворить иск мужчины суд отказался.

Между тем иск клиники к родителям удовлетворён судом 20 сентября 2019 года. В ноябре решение вступило в законную силу. Но, поскольку родители не забрали ребёнка, 5 декабря исполнительный лист был передан судебным приставам.

Как заявляла пресс-служба центра, после того, как родители не забрали ребёнка, им пришлось обращаться в органы опеки.

«Действительно, после рождения по медицинским показаниям ребёнку оказывался комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Благодаря усилиям врачей и всего медицинского персонала ПМЦ, в настоящее время здоровью ребёнка ничего не угрожает. Несмотря на неоднократные обращения к родителям с просьбами забрать ребёнка из стационара в связи с отсутствием медицинских показаний для продолжения лечения, родители категорически настаивали на необходимости продолжения стационарного наблюдения, как они утверждали, в интересах ребёнка. В январе 2019 года после очередной встречи с родителями, которая закончилась отказом родителей забрать ребёнка домой, руководство перинатального медицинского центра обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.