Больше пяти лет в больнице: по делу ребёнка из клиники «Мать и дитя» прошло предварительное заседание суда
- © РИА Новости / Фото из личного архива
Пятилетняя Саша З. с самого рождения находится в перинатальном центре «Мать и дитя». За все пять лет девочка не покидала больницу и почти не общалась со сверстниками и своими родственниками. Родители Саши считают, что она больна и может в любой момент умереть, если за ней не будут круглосуточно наблюдать медики. Однако врачи утверждают, что ребёнок абсолютно здоров, но мать и отец отказываются забирать Сашу домой. В итоге представители клиники обратились в органы опеки.
Сегодня в Пресненском райсуде состоялось предварительное заседание по иску органов опеки об ограничении в родительских правах мамы и папы Саши — Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов в зал не пустили, поскольку речь идёт о правах несовершеннолетнего ребёнка.
- Заявление адвоката семьи по итогам судебного заседания
Однако, как заявила RT после суда адвокат семьи Ольга Лукманова, родители настаивают на открытом процессе.
«Нет оснований для ограничения родительских прав. Опека ходатайствовала о закрытом процессе. Соответственно, мы будем добиваться, чтобы процесс был открытым, так как вся информация должна быть достоверной в прессе, а не та, которая доносится искаженной в одном русле. Поэтому мы хотим объективного рассмотрения данного дела», — сообщила Лукманова.
Говорить о том, готовы ли родители забрать ребёнка из клиники, Лукманова отказалась.
По данным RT, Саша — не единственный ребёнок Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина. У них ещё есть трое сыновей. Все они родились в перинатальном центре «Мать и дитя». Саша родилась недоношенной в марте 2014 года.
По словам собеседников, знакомых с ситуацией, после родов Максимова якобы заявила, что девочка «глубокий инвалид, не жилец и нуждается в постоянном медицинском уходе». Семья заключила договор с клиникой, что ребёнок останется на лечении в медучреждении. Зинкин переводил на счёт центра деньги, а также оплачивал услуги двух нянь, которые посменно следили за девочкой.
В начале 2019 года руководитель благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская на условиях анонимности получила информацию, что в центре «Мать и дитя» живёт здоровый ребёнок. Её попросили вызволить девочку, которая никогда не видела внешнего мира.
В феврале 2019 года Альшанская обратилась в Черемушкинскую районную прокуратуру и в управление СК по Юго-Западному округу Москвы. По заявлению сотрудников ПМЦ, весной этого года было проведено обследование ребёнка, которое показало, что здоровью девочки ничто не угрожает. В феврале ПМЦ проверила прокуратура и Следственный комитет.
13 марта 2019 года Черемушкинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников центра по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей» и по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», матери девочки вменили 156 статью УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
- Саша З. в клинике «Мать и дитя»
Однако в тот же день московская прокуратура отменила постановлении о возбуждении уголовного дела. Как выяснили прокуроры, отец Саши Юрий Зинкин заключил с центром договор, по которому ребёнок вместе с няней находился в клинике, сведений о незаконном лишении свободы девочки или жестоком обращении с ней не было. Поэтому, по мнению представителей надзорного ведомства, у следователей не имелось оснований заводить уголовное дело.
Как пояснили RT в московской прокуратуре, проверка не нашли состава преступления в действиях матери и представителей клиники.
Тем временем 21 марта 2019 года клиника в одностороннем порядке расторгла договор с семьёй и подала иск к родителям с требованием забрать девочку. В свою очередь, отец ребёнка Юрий Зинкин также подал иск к центру «о незаконном обогащении». По данным СМИ, месяц нахождения девочки в клинике стоил 1 млн рублей. Удовлетворить иск мужчины суд отказался.
Между тем иск клиники к родителям удовлетворён судом 20 сентября 2019 года. В ноябре решение вступило в законную силу. Но, поскольку родители не забрали ребёнка, 5 декабря исполнительный лист был передан судебным приставам.
Как заявляла пресс-служба центра, после того, как родители не забрали ребёнка, им пришлось обращаться в органы опеки.
«Действительно, после рождения по медицинским показаниям ребёнку оказывался комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Благодаря усилиям врачей и всего медицинского персонала ПМЦ, в настоящее время здоровью ребёнка ничего не угрожает. Несмотря на неоднократные обращения к родителям с просьбами забрать ребёнка из стационара в связи с отсутствием медицинских показаний для продолжения лечения, родители категорически настаивали на необходимости продолжения стационарного наблюдения, как они утверждали, в интересах ребёнка. В январе 2019 года после очередной встречи с родителями, которая закончилась отказом родителей забрать ребёнка домой, руководство перинатального медицинского центра обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.