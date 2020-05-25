«Решение суда исполнено»: девочку, с рождения жившую в медцентре «Мать и дитя», забрали из клиники

Пятилетнюю Сашу, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя» в Москве, забрали из учреждения. Об этом рассказала столичный уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская. Ранее сообщалось, что девочке подобрали замещающую семью. Все документы будут оформлены после завершения режима самоизоляции, введённого в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Девочку Сашу, которая с рождения проживала в московском перинатальном центре «Мать и дитя», забрали из учреждения. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка города Москвы Ольга Ярославская.

«Все решения суда исполнены. С ней всё в полном порядке», — сообщила она журналистам РИА Новости.

Уточнять, где именно находится девочка, омбудсмен отказалась, сославшись на «определённые этические моменты».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что Саше уже подобрали замещающую семью, все документы будут оформлены после завершения режима самоизоляции.

С рождения в клинике

Ранее RT рассказывал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя». В начале 2019 года Елена Альшанская, руководитель благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам», из своих источников узнала о здоровом ребёнке, изолированном в клинике. При этом, по данным правозащитницы, родители девочки якобы платили врачам, чтобы она оставалась в учреждении.

Как выяснил RT, Александра родилась сильно недоношенной в московском частном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя» в марте 2014 года. Врачи спасли ребёнка, и, когда его состояние нормализовалось, отдали родителям — Татьяне Максимовой и Юрию Зинкину.

Однако через несколько дней супруги вернули девочку в клинику с жалобой на «внезапные остановки дыхания» младенца. Врачи заверили родителей, что серьёзных поводов для беспокойства нет, но ребёнка госпитализировали.

После этого Юрий Зинкин, отец Саши, оплачивал её нахождение в специальной семейной палате и услуги двух нянь. При этом врачи до 2019 года не возражали против того, что девочка живёт в учреждении. Однако позднее медики стали опасаться, что из-за жизни в изоляции у девочки могут возникнуть проблемы с психикой. Анонимы, предоставившие информацию правозащитнице, попросили вызволить ребёнка из заточения.

Проверки и суды

В феврале 2019 года Альшанская обратилась в Черёмушкинскую районную прокуратуру и в Следственное управление СК по Юго-Западному округу Москвы.

13 марта 2019 года Черёмушкинский межрайонный следственны отдел возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников центра по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей», а также по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Мать ребёнка Татьяна Максимова стала фигурантом уголовного дела по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Однако в тот же день прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. По данным надзорного ведомства, отец девочки Юрий Зинкин заключил с медицинским центром договор, согласно которому девочка находилась в учреждении вместе с няней.

В ходе проверки прокуроры не нашли состава преступления в действиях клиники и матери, угрозы здоровью и жизни девочки не было.

21 марта 2019 года клиника в одностороннем порядке расторгла договор с родителями и подала иск в суд с требованием забрать ребёнка. Отец девочки подал встречный иск к центру «о незаконном обогащении». По данным СМИ, месяц пребывания девочки в центре стоил 1 млн рублей. Однако удовлетворить иск отца суд отказался.

Также по теме Передали опеке: суд ограничил в правах мать и отца девочки, с рождения живущей в клинике Пресненский районный суд Москвы постановил ограничить в родительских правах отца и мать пятилетней Александры Зинкиной — Юрия Зинкина...

20 сентября 2019 года Гагаринский райсуд удовлетворил иск клиники, в ноябре решение вступило в силу. Однако родители девочку так и не забрали. В итоге в январе 2020 года руководство перинатального центра обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию.

5 февраля 2020 года судья Пресненского районного суда города Москвы Наталья Каржавина вынесла решение об ограничении в родительских правах отца и матери пятилетней девочки. Согласно постановлению суда ребёнок из клиники должен был быть передан под поручительство органов опеки. Кроме того, родители должны перечислять 25% своих заработков на содержание девочки.

Мать девочки подала апелляционную жалобу на вердикт суда. Однако Мосгорсуд признал законным решение Пресненского суда и оставил жалобу без удовлетворения.