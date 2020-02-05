Передали опеке: суд ограничил в правах мать и отца девочки, с рождения живущей в клинике

Пресненский районный суд Москвы постановил ограничить в родительских правах отца и мать пятилетней Александры Зинкиной — Юрия Зинкина и Татьяну Максимову. Они также будут обязаны выплачивать алименты в размере четверти собственного заработка. Девочка с рождения содержится в частной клинике «Мать и дитя». Родители считают Александру неизлечимо больной и утверждают, что вне клиники она не выживет. Врачи требовали от Зинкина и Максимовой забрать дочь, но они отказались это делать. Осенью 2019 года суд постановил, что родители должны забрать девочку. Зинкин и Максимова не стали исполнять решение, в итоге опека снова обратилась в суд.

5 февраля судья Пресненского районного суда города Москвы Наталья Каржавина вынесла решение об ограничении в родительских правах отца и матери пятилетней Александры Зинкиной. Девочка, которая с рождения жила в клинике «Мать и дитя», теперь будет передана под поручительство московских органов опеки. Родители Юрий Зинкин и Татьяна Максимова обязаны выплачивать на дочь алименты в размере четверти собственного заработка.

Пять лет в заточении

По данным RT, Александра Зинкина родилась в марте 2014 года сильно недоношенной в конце второго триместра беременности матери. Она была четвёртым ребёнком у супругов Юрия Зинкина и Татьяны Максимовой. Роды принимали в московском частном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя» известного гинеколога Марка Курцера. Спустя короткое время, когда состояние ребёнка нормализовалось, Александру отдали родителям.

Однако через несколько дней супруги вернули девочку в клинику с жалобой на «внезапные остановки дыхания» младенца. Врачи заверили родителей, что серьёзных поводов для беспокойства нет, но девочку госпитализировали.

Как раннее рассказывал RT, Юрий Зинкин оплачивал содержание дочери в клинике в отдельной семейной палате, нанял для неё двух нянь. Мать лишь изредка навещала ребёнка, поскольку, по словам её представителей, «должна была заниматься воспитанием других трёх детей».

Стоимость пребывания Александры в клинике, по данным СМИ, составляла примерно 1 млн рублей в месяц. Она находилась под контролем врачей и воспитателей и с рождения не покидала территорию больницы, у неё не было возможности общаться со сверстниками.

До 2019 года в клинике «Мать и дитя» не возражали против присутствия особой пациентки. Однако со временем врачи стали опасаться, что у девочки могут возникнуть психологические проблемы из-за постоянного нахождения в замкнутом пространстве без нормального общения.

Кроме того, согласно экспертизам, девочка была уже совершенно здорова и не нуждалась в стационарном лечении. После этого медучреждение разорвало контракт с родителями Александры и был составлен акт «о выселении несовершеннолетней из нежилого помещения». Когда родители отказались забрать дочь, «Мать и дитя» обратилась в суд с требованием прекратить нарушать права девочки на проживание в семье.

Суды первой и второй инстанции постановили, что девочку необходимо вернуть из клиники в семью. Всё время судебных тяжб (весна — осень 2019 года) Юрий Зинкин оплачивал содержание Александры, однако ПМЦ возвращал деньги обратно. Судебные приставы не смогли найти родителей Александры и объявили их в розыск. Опека подала иск к Юрию и Татьяне об ограничении их родительских прав.

Зинкин и Максимова подали встречные иски на «Мать и дитя» о нарушении их прав как потребителей, а также о незаконном обогащении ПМЦ. Однако их претензии к клинике были отклонены. Также родители Александры, со слов их представителей, были удивлены тем, что их кто-то разыскивает. Они якобы не знали о решениях суда и об исполнительном производстве.

Позиция родителей

В среду, 5 февраля, состоялось повторное заседание по иску опеки об ограничении в родительских правах Зинкина и Максимовой и о выплатах алиментов на содержание дочери. Ни отец, ни мать на суд не явились. Юрия представляла адвокат Нина Савиных, Татьяну — Ольга Лукманова. По словам защитников родителей, отец Александры в командировке, а мать не смогла прийти в связи с тем, что у неё диагностировано онкологическое заболевание.

Со стороны истца присутствовала делегация из представителей органов опеки Арбатского и Новочерёмушкинского районов. Клиника «Мать и Дитя» в процессе заявлена «третьим лицом», её представляют адвокат Анатолий Клейменов и руководитель юридического отдела ПМЦ Екатерина Ларина. Процесс был открытым.

Заседание началось с заявления стороны ответчиков ходатайства об экспертизе выписного эпикриза ПМЦ. При этом основные претензии Савиных и Лукмановой строились на неправильном оформлении медицинского документа, к примеру, отсутствии необходимых печатей.

По мнению адвокатов, незаконность эпикриза ведёт к недействительности акта о выселении девочки из клиники. Следовательно, не должно было возникнуть и вопросов о «насильном удержании» ребёнка в ПМЦ.

«Все злоупотребления связаны с выписным эпикризом. Он стал основанием для акта об обязанности забрать ребёнка», — сказала на суде Нина Савиных.

Против данного ходатайства возразила опека, прокурор и представители клиники. По их общему мнению, вопрос действительности или недействительности эпикриза может быть выделен в отдельный иск к ПМЦ, как и другие вопросы по оказанию медицинской помощи ребёнку. На текущем заседании, по их словам, рассматривался вопрос постоянного нахождения пятилетней девочки в отрыве от семьи, что нарушало права Александры на полноценное развитие. При этом опека не приняла доводы адвокатов ответчиков, что родители тратили большие деньги на её содержание в ПМЦ. В итоге судья отклонила ходатайство Савиных и Лукмановой.

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Представители ответчиков отстаивали свою позицию в агрессивной манере. Адвокат Савиных делала замечания даже судье и судебной стенографистке. Защита родителей Александры требовала провести полную судмедэкспертизу (СМЭ) состояния девочки, ответить на множество вопросов о её здоровье, прогнозах и о том, может ли она содержаться вне стационара.

Помимо этого, ответчики отрицали факт разрыва контракта о содержании девочки с ПМЦ, грозясь иском о признании его отмены незаконным. Также адвокаты настаивали на привлечении к процессу Департамента здравоохранения Москвы.

Адвокаты приобщили к материалам аудиозаписи разговоров девочки с матерью и фотографии Татьяны Максимовой, подтверждающие плохое самочувствие женщины. «Все тебя любят. Я хочу, чтобы ты не плакала и не нервничала. Мама всё держит на контроле», — говорила Татьяна Максимова на аудиозаписи.

Представители ПМЦ на это ответили, что «при всём уважении к стороне ответчика, тяжёлое состояние матери уже само по себе является основанием для ограничения родительских прав».

Позиция клиники

Опека, в свою очередь, просила суд назначить психиатрическую экспертизу родителей на определение степени адекватности их действий и была не против СМЭ девочки. «Мы хотим знать, в каком состоянии должны будем принять её. Как она будет вливаться в новую среду», — сказала представитель ОСЗН Арбата. Представители ПМЦ заняли нейтральную позицию и против всех ходатайств возражали, считая их не относящимися к делу или несущественными.

Юрист ПМЦ Екатерина Ларина обвинила адвокатов родителей в злоупотреблении правом и эмоционально высказалась о том, как стоит себя вести по-настоящему заботливым родителям. «Я сама мать троих детей. Если бы я считала клинику плохой и беспокоилась о ребёнке, я бы давно её оттуда забрала и отдала лучшим врачам», — сказала Ларина.

При этом на заседании больше обсуждали денежные вопросы, а не то, как себя чувствует Александра и действительно ли она может покинуть клинику. ПМЦ считает её здоровой, опека не в курсе, а ответчики врачам клиники не верят. Единственное заболевание девочки, которое упоминалось — апноэ, с этим диагнозом она и попала в клинику почти шесть лет назад.

Сторона ответчиков намерена обжаловать решение Пресненского районного суда.

RT продолжит следить за процессом.