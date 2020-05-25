Жившую с рождения в московской клинике девочку забрали из медцентра

Девочку, которая с рождения жила в перинатальном центре в Москве, забрали из медучреждения. Об этом сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

«Все решения суда исполнены, с ней всё в полном порядке», — сказала она РИА Новости.

Ярославская не раскрыла детали, сославшись на «определённые этические моменты».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказывала, что была подобрана замещающая семья, документы оформят после карантина.

В январе 2019 года сотрудники ПМЦ «Мать и дитя» сообщили, что на протяжении пяти лет там проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.

В феврале 2020 года суд ограничил в правах родителей девочки и постановил передать её органам опеки.