Жившую с рождения в московской клинике девочку забрали из медцентра

Короткая ссылка
Девочку, которая с рождения жила в перинатальном центре в Москве, забрали из медучреждения. Об этом сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Жившую с рождения в московской клинике девочку забрали из медцентра
  • © РИА Новости / Фото из личного архива

«Все решения суда исполнены, с ней всё в полном порядке», — сказала она РИА Новости.

Ярославская не раскрыла детали, сославшись на «определённые этические моменты».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказывала, что была подобрана замещающая семья, документы оформят после карантина.

В январе 2019 года сотрудники ПМЦ «Мать и дитя» сообщили, что на протяжении пяти лет там проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.

В феврале 2020 года суд ограничил в правах родителей девочки и постановил передать её органам опеки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить