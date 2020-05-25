Жившую с рождения в московской клинике девочку забрали из медцентра
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«Все решения суда исполнены, с ней всё в полном порядке», — сказала она РИА Новости.
Ярославская не раскрыла детали, сославшись на «определённые этические моменты».
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова рассказывала, что была подобрана замещающая семья, документы оформят после карантина.
В январе 2019 года сотрудники ПМЦ «Мать и дитя» сообщили, что на протяжении пяти лет там проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.
В феврале 2020 года суд ограничил в правах родителей девочки и постановил передать её органам опеки.