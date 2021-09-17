«В целях рационального использования выходных»: правительство утвердило календарь праздничных дней на 2022 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году. Так, выходные нерабочие дни 1 и 2 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесены на 3 мая (вторник) и 10 мая (вторник) соответственно. Вдобавок нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта. В результате в 2022 году у россиян будет шесть праздничных периодов: новогодние каникулы, длинные выходные в честь Международного женского дня, а также выходные по случаю Дня труда, Дня Победы, Дня России и Дня народного единства.

Правительство России утвердило производственный календарь на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. В июне он был одобрен Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней... перенести в 2022 году следующие выходные дни: с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая; с воскресенья, 2 января, на вторник, 10 мая; с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта», — говорится в указе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как следует из представленных данных, в 2022 году россиян ждут новогодние выходные с 1 по 9 января. К этому также стоит добавить, что 31 декабря 2021-го также является выходным днём, согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным. Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней.

В феврале россиян ожидает выходной в среду, 23 февраля, по случаю Дня защитника Отечества.

Вторая рабочая неделя в марте окажется сокращённой из-за длинных выходных в связи с Международным женским днём — с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник).

В мае праздничные выходные по традиции будут состоять из двух блоков. Сначала россиян ожидает отдых с 30 апреля по 3 мая (с субботы по вторник) в честь Дня труда. Аналогичные длинные выходные продлятся с субботы, 7 мая, по вторник, 10 мая, по случаю Дня Победы.

Третья рабочая неделя июня будет сокращённой, поскольку День России — 12 июня — выпадает на воскресенье. В этой связи россияне будут отдыхать с субботы, 11 июня, до понедельника, 13 июня.

Последний блок длинных выходных намечен на ноябрь — три дня (с пятницы, 4 ноября, по воскресенье, 6 ноября).

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Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал утверждение правительством производственного календаря на 2022 год.

«Знаете, что касается зимних каникул, то здесь моя точка зрения остаётся неизменной. Вести речь о сокращении новогодних каникул в пользу майских можно только с изменением графика учебных программ школ. Это коррелирующие социальные вещи, без учёта которых нельзя принимать решения. А то, что 31-е — выходной, — это давно напрашивающееся решение. Кроме того, давайте не будем забегать вперёд, посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, он пока не собирается отступать. И ещё вполне возможны такие специального типа решения, которые были приняты в этом году, исходя из обстановки, сложившейся вокруг борьбы с коронавирусом. Так что вполне возможны всякого рода поправки», — пояснил сенатор.

Отметим, что в 2021 году майские праздничные дни продолжались с 1 по 10 мая. Такое решение было принято президентом России Владимиром Путиным, который своим указом объявил период рабочих дней с 4 по 7 мая нерабочим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Вопрос 31 декабря

Подчеркнём, что в этом году пятница, 31 декабря, объявлена выходным днём в результате переноса нерабочего праздничного дня, выпавшего на воскресенье, 3 января. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой российского правительства Михаилом Мишустиным в октябре 2020 года.

В июне министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума отмечал, что в Минтруде рассмотрят возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря.

«Мы на неё (возможность. — RT) обязательно посмотрим, но с учётом ближайшего горизонта это нам ещё нужно рассмотреть», — говорил он.

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Позднее в интервью газете «Известия» Антон Котяков вновь высказался насчёт ситуации с установлением постоянного выходного 31 декабря: «В перспективе, если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения».

Напомним, что в 2020 году Владимир Путин рекомендовал руководителям субъектов РФ объявить выходным последний день года.

23 декабря в ходе заседания Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов выступил с предложением объявить 31 декабря выходным днём.

«Сейчас во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днём. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным днём по всей стране. Всё-таки это семейный праздник, хлопоты как раз в последний день года. Особенно наши женщины, конечно, стремятся, чтобы был накрыт хороший и красивый стол, чтобы было уютно в доме. И конечно, было бы здорово, чтобы они и мы все вместе в этот день не работали до шести часов вечера, а были дома», — сказал он.

В свою очередь, президент России согласился с тем, что эту инициативу «следует поддержать».