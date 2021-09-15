«Не всегда такой переход выгоден»: в ПФР напомнили о возможности получать пенсию умершего супруга

Овдовевший гражданин России пенсионного возраста или признанный инвалидом может претендовать на пенсию своего умершего супруга, размер пенсии которого был выше, чем у него, напомнили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области. При этом отмечается, что подобный переход не всегда выгоден, так как выплата по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Кроме того, в таком случае не будут учитываться специальные доплаты и повышение выплат при достижении 80-летнего возраста.

В случае смерти супруга, у которого размер пенсии был выше, вдова или вдовец могут претендовать на эти выплаты вместо своих. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по городу Москве и Московской области.

На сайте ПФР подчеркнули, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.

«В данном случае необходимо помнить, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — говорится в сообщении.

Кроме того, при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат. Речь идёт о северном или сельском стаже, также не повышается выплата при достижении 80-летнего возраста.

«Вместе с тем для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца», — добавили в пресс-службе ПФР.

РИА Новости

© Максим Блинов

В августе в отделении Пенсионного фонда по Челябинской области россиянам рассказали о способе увеличить свои пенсионные накопления.

«Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги — на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма. При условии, что гражданин стал участником программы софинансирования пенсионных накоплений в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года», — говорилось в сообщении.

Кроме того, для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обратился в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, объём государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.

Единовременная выплата всем пенсионерам

22 августа президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей

«В качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам 10 тыс. рублей и тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом, материальном, в житейском плане из-за той нагрузки, которая связана была с эпидемией», — говорил президент в ходе выступления на съезде «Единой России».

Спустя два дня он подписал два указа — «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию» и «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

В первом документе говорится о лицах, проходивших «военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Национальной гвардии, органах принудительного исполнения». Во втором речь идёт о тех, кто является получателем пенсии в России по состоянию на 31 августа 2021 года.

Отмечалось, что единовременная выплата должна быть осуществлена в сентябре 2021 года. Если этого не произошло, она может быть произведена позднее. При этом из этой суммы не могут быть списаны средства на оплату задолженностей.

«Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся», — говорится в документах.

14 сентября состоялось совещание президента с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». В ходе него вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ходе выполнения президентских указов.

«Особая категория, требующая дополнительной поддержки, — это пенсионеры. В соответствии с вашим указом в сентябре начата единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Эта мера затрагивает 42,8 млн пенсионеров, общий объём направленных средств — 433 млрд рублей. На сегодняшний день выплату уже получили 39,3 млн человек, оставшиеся 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября — в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи», — сказала она.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что все выплаты пенсионерам Вооружённых сил оборонного ведомства завершены.