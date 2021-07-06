Быстрее инфляции: размер страховой пенсии в России может превысить 20 тысяч рублей к 2024 году

ПФР уточнил сроки увеличения размера страховой пенсии в стране. Как ожидается, в 2022 году соответствующая сумма вырастет в среднем с 17,5 тыс. до 18,4 тыс. рублей, в 2023-м достигнет 19,4 тыс., а в 2024-м приблизится к 20,4 тыс. При этом, согласно оценке экспертов, на протяжении следующих трёх лет пенсии в России будут расти быстрее инфляции. Это может положительно отразиться на благосостоянии пожилых людей, считают специалисты. Более того, повышение социальных выплат должно ускорить процесс снижения уровня бедности в стране, уверены экономисты.

К 2024 году в России среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров должен превысить 20 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Соответствующий документ ПФР направил в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Материалы размещены на сайте Федерации независимых профсоюзов России.

В них отмечается, что в течение следующих трёх лет индексация страховых пенсий будет традиционно производиться с 1 января. Так, в 2022 году размер выплат планируется увеличить на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%, а в 2024-м — на 5,5%. При этом в 2021-м показатель был проиндексирован на 6%.

Уже в 2022 году сумма страховой пенсии вырастет с текущих 17 492 до 18 447 рублей. В 2023-м, как ожидается, значение достигнет 19 399 рублей, а в 2024-м — 20 388 рублей.

В то же время, как следует из документа, корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не планируется.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

По оценкам ПФР, всего в 2022 году получать страховые пенсии будут около 39,57 млн россиян. При этом в 2023-м претендовать на выплаты смогут 38,93 млн человек, а в 2024-м — 38,86 млн.

На протяжении всего прогнозного периода размер страховой пенсии будет практически вдвое превышать уровень прожиточного минимума пенсионера. В 2022 году соответствующий показатель должен составить 10 056 рублей, в 2023-м — 10 964 рубля, а в 2024-м — 11 738 рублей.

Кроме того, в ближайшие три года увеличение среднего размера пенсии по своим темпам будет обгонять инфляцию. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Если пенсия будет расти быстрее цен, это положительно скажется на благосостоянии получателей выплат, так как позволит им сохранять привычный уровень жизни, приобретать лекарства и продукты питания в необходимом объёме. Также это даст возможность сохранить темпы роста потребительского спроса в стране», — пояснил специалист.

Как ранее подсчитали экономисты Центробанка, в начале июня 2021 года потребительские цены в России выросли на 6,15% по сравнению с аналогичным показателем 2020-го. Достигнутый уровень годовой инфляции стал самым высоким почти за пять лет.

Впрочем, согласно прогнозу ЦБ, по итогам всего 2021 года темпы роста потребительских цен могут составить около 4,7—5,2%. Более того, уже во второй половине 2022-го значение должно вернуться к целевой отметке 4% и в дальнейшем будет оставаться вблизи этого показателя, считают в Банке России.

«Во многом динамика цен будет зависеть от ситуации с пандемией. Если темпы распространения коронавируса пойдут на спад или хотя бы не будут резко расти, инфляция не достигнет уровня индексации пенсией. В этом случае люди останутся в выигрыше», — подчеркнул в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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Помимо этого, важным фактором для поддержания благосостояния пенсионеров будет так называемый коэффициент замещения, считают специалисты. Речь идёт о соотношении страховой пенсии к средней зарплате по стране.

«За последние 12 лет коэффициент замещения уменьшился с 40% до приблизительно 30%. Если этот тренд удастся переломить, то мы выправим и динамику благосостояния пенсионеров, и динамику прожиточного минимума в реальном выражении», — отметил в интервью RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По мнению экспертов, повышение размера пенсий вместе с индексацией ряда других социальных выплат позволит ускорить процесс снижения уровня бедности в России. Согласно оценке Всемирного банка, по итогам 2020 года соответствующий показатель составил 12,1%, а в 2021-м может опуститься до 11,4%. Более того, в рамках программы национальных целей развития к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,6%.

«Добиться этого можно только субсидированием выплат, поднятием доходов и зарплат. В результате будет увеличиваться потребительский спрос. Производители, та же промышленность и сфера услуг, станут активнее наращивать выпуск. У предприятий увеличится прибыль, и они начнут увеличивать заработную плату и наращивать штат. Таким образом, увеличится налоговая база и, как следствие, бюджет будет позволять наращивать поддержку малообеспеченных», — заключил Георгий Остапкович.