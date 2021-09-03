Закадровый голос: как российские журналисты на американские деньги готовят фильм о «русских хакерах»

В распоряжение RT попали документы, связанные с некогда известным репортёром НТВ, экс-сотрудником телеканала «Дождь», журналистом Андреем Лошаком. Из них следует, что Лошак совместно с американскими специалистами уже несколько месяцев работает над фильмом про «русских хакеров» и вмешательство России в президентские выборы в США. Проект финансируется из-за рубежа и, судя по оказавшимся у RT черновым интервью, преследует главную цель — доказать вину Москвы в главном политическом скандале 2016 года. Примечательно при этом, что американские источники создателей ленты указывают не на вину, а скорее на беспочвенность обвинений российской стороны. Но участники проекта продолжают настаивать на своём.

Андрей Лошак получил известность как один из «парфёновцев» — журналист «старого НТВ», сегодня он не желает иметь ничего общего с федеральными телеканалами. После ухода с «Дождя»* некоторые СМИ стали называть его независимым журналистом, но попавшие в распоряжение RT документы ставят под сомнение корректность такой формулировки — может ли называться независимым журналист, получающий финансирование из определённого источника?

Согласно документам, имеющимся в распоряжении RT, в период с 2018 по 2019 год на счёт Андрея Лошака поступила сумма 4,3 млн рублей от московского представительства радио «Свободная Европа»**. На каких условиях получены эти средства, RT установить не удалось, но что доподлинно известно — данная организация является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Ньюкасле, США.

Особая тактика

Как стало известно RT, с начала 2020 года Андрей Лошак готовит к выпуску пятисерийный документальный фильм о так называемых русских хакерах и их роли в выборах США 2016 года. По словам источника редакции, основными спонсорами будущего фильма выступают две зарубежные компании — Believe Media, находящаяся в Лос-Анджелесе (США) и The Mill (Великобритания).

Главным получателем траншей от заказчиков выступает российская компания «Стериотактик.про».

Из оказавшихся в распоряжении RT документов следует, что в феврале и марте 2020 года «Стериотактик.про» получила от американской компании транши на общую сумму 6 832 700 рублей. В мае 2021 года от британской компании The Mill была перечислена сумма 56 210 евро.

В расчётных ведомостях организации «Стериотактик.про» Андрей Лошак значится как сценарист проекта. Ежемесячный перевод за услуги в написании сценария к фильму — 148 860 рублей.

Андрей Лошак в годы работы на НТВ

globallookpress.com

© Russian Look

Ответная реакция

В распоряжение RT также попали видеоматериалы, снятые при подготовке к фильму. На них запечатлено несколько часов черновых интервью с неким представителем секретной службы США Ричардом Ла Тулипом и бывшим журналистом-расследователем The Washington Post Браином Кербисом.

Беседа длится долго и часто не клеится. Интервьюер делает акцент на вопросах о доказательствах российского вмешательства в выборы президента США, но всякий раз не находит нужного отклика от спикеров. Так, на вопрос журналиста о политическом вмешательстве в выборы США Браин Кербис отвечает, что даже не интересовался такой тематикой.

«Я за этим особо не слежу: Россия понимает, что проникать в сердца и умы людей важнее, чем в компьютерные системы», — отвечает эксперт и тут же добавляет, что у США нет оснований говорить о вмешательстве.

30.10.2013 г. Лошак на дискуссии по случаю показа своей режиссёрской работы - картины «Анатомия процесса».

РИА Новости

© Владимир Трефилов

«Власти США ясно дали понять, что не нашли доказательств хакерского вмешательства в выборы», — заявил Кербис.

Человек за кадром, чтобы хоть как-то вернуть беседу к «русскому вопросу» о вмешательстве, замечает, что в России за расследование о хакерской группе Evil Corp журналисты могут подвергнуться преследованию. В свою очередь, эксперт называет костяк хакерской группировки украинским.

Интервьюер:

Поговорим теперь об Evil Corp. Вы давно следите за деятельностью этой группы хакеров. Что можете о них рассказать?

Браин Кербис:

Все участники Evil Corp, которые попадали в моё поле зрения, были на Украине. Пять-шесть из них были задержаны в 2011 или 2012 году в рамках расследования. В Evil Corp был хакер под ником «Танк» — внук или крёстный сын кого-то из высокопоставленных политиков региона Украины. Тоже был задержан, но потом довольно быстро отпущен. Он продолжает работать в сфере киберпреступности, но вкладывает доходы от этой деятельности в украинские предприятия местного уровня — легализует свои доходы.

Интервьюер:

Evil Corp — это же группа российских граждан? Сейчас они базируются в России?

Браин Кербис:

Не уверен, что так и есть. Да, там есть россияне, работающие в России. Я три-четыре года просматривал их переписку в Jabber — приватные беседы пары десятков хакеров. Там они обсуждали и свою работу, и личную жизнь. Было видно, что они работали с людьми из России, Великобритании, Северной Европы — вряд ли это был чисто российский клуб. Я бы удивился, если бы те люди с Украины не были к нему причастны.

Расплывчатые формулировки

В беседе с представителем секретной службы интервьюер также постоянно пытается выяснить, сколько на самом деле «русских хакеров» вмешивались в политическую жизнь США, но получает расплывчатые ответы только о русскоязычных представителях интернет-преступности.

В настоящий момент работа над фильмом о «русских хакерах» должна была уже завершиться. Из расчётных документов «Стериотактик.про» следует, что последний транш выплат работникам был сделан в апреле 2021 года.

Предварительная дата выхода документального проекта назначена на осень, в преддверии единого дня голосования в России.

Лошак в США. 14 января 2020 г.

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© Андрей Лошак

Свою карьеру на телевидении Андрей Лошак начал в 1990-х в должности администратора в программе Леонида Парфёнова «Намедни».

До 2010 года на НТВ успел сменить несколько должностей — корреспондента, автора программы «Профессия — репортёр», а также шеф-редактора и сценариста ток-шоу «Про это».

С 2013 по 2015 год Лошак работает журналистом на телеканале «Дождь». Снял для канала несколько документальных проектов.

Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший телерепортёр» и премии «Лавровая ветвь» за «Лучший документальный сериал» — «Путешествие из Петербурга в Москву: особый путь».

В 2015 году Андрей Лошак около года занимал должность главного редактора информационного портала «Такие дела».

В настоящее время не является сотрудником какого-либо из российских СМИ, занимается частными проектами.

* — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 11.02.2021.