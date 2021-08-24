ЦИК России подготовит разъяснения по работе иноагентов на выборах
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- РИА Новости
«Мы в ближайшее время на основании принятого закона и информации от Минюста такие разъяснения подготовим и дадим, что будет касаться выборов. Я имею в виду, кто может быть наблюдателем, по СМИ и так далее», — цитирует её ТАСС.
Соответствующее заявление она сделала на заседании ЦИК.
Ранее сообщалось, что Минюст России включил телеканал «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.