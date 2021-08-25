«Достаточные основания полагать, что он причастен»: в Тюмени задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки

В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Девочка пропала 30 июня, а 19 августа её нашли мёртвой примерно в 2,5 км от дома, где она жила. По предварительным данным, её убил мужчина, снимавший квартиру в соседнем здании. Его личность пока не разглашается. По информации СМИ, он не был судим, в последнее время занимался изготовлением мебели. Сообщается, что он сознался в преступлении, однако отрицает причастность к исчезновению других детей. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина следователи изучают все имевшиеся в Тюмени случаи пропажи детей начиная с 1997 года.

В Тюмени задержан подозреваемый в резонансном убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Речь, как сообщили в Следственном комитете, идёт о 40-летнем местном жителе, чьё имя пока неизвестно. В ведомстве отметили, что в отношении него «имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству».

По данным местных СМИ, задержанный проживал в съёмной квартире на первом этаже дома №40 по улице Судостроителей. Хозяева весной выставили квартиру на продажу и, пока она продавалась, впустили квартиранта.

По данным СМИ, сама девочка жила в доме №38 на той же улице. Ранее её родные говорили, что она нередко ходила к этому дому, чтобы воспользоваться открытым Wi-Fi. В день исчезновения, 30 июня, она в очередной раз отправилась к соседнему дому и пропала.

Тюменские журналисты со ссылкой на свои источники пишут, что задержанный не судим, занимался производством мебели, а до этого служил в спецназе.

«Сейчас он задержан в порядке ст. 91 УПК, с ним проводятся следственные действия. После проведения экспертизы ДНК будет принято окончательное решение. Мужчина проживал на первом этаже соседнего с Настей дома. При обыске у него в квартире обнаружены соответствующие следы на ковре и провод, аналогичный тому, которым была связана найденная девочка», — говорится в сообщении СК.

Девочку изнасиловали и убили сразу после похищения, её убийца в момент совершения преступления был пьян, отмечают журналисты со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

25 августа на месте проведения следственных действий, помимо журналистов, собралась и толпа возмущённых местных жителей, которые требовали от следователей выдать им задержанного, чтобы устроить самосуд.

После обыска квартиры подозреваемого из неё вынесли коробки с вещдоками. По некоторым данным, у мужчины обнаружили провод, аналогичный тому, которым была связана погибшая девочка.

По данным СМИ, подозреваемый сознался в преступлении. При этом он отказался проходить проверку на полиграфе. Также он отрицает причастность к другим случаям исчезновения детей в городе.

Почерк маньяка

После исчезновения Насти Мурьвьёвой за информацию о её местонахождении была обещана награда в 1 млн рублей. По факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), которое затем по решению председателя СК России Александра Бастрыкина было передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки было найдено лишь 19 августа примерно в 2 км от места жительства ребёнка, рядом с АЗС на улице Домостроителей, неподалёку от берега озера Оброчное. Руки девочки были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем, само тело было завёрнуто в пакет. Его нашли рабочие, которые косили густую траву в этом месте. При этом, по некоторым данным, в ходе масштабных поисков Насти, организованных после её исчезновения, место рядом с АЗС ранее проверялось и пакет с телом, скорее всего, появился там позже.

Спустя несколько дней после обнаружения тела в семье ребёнка произошла новая трагедия. Возле стихийно возникшего мемориала в память Насти неожиданно упал её дядя, который от полученных травм позже скончался в больнице.

После публикации Lenta.ru о том, что девочка могла стать жертвой маньяка, на счету которого могли быть и другие убийства детей, глава СК России Александр Бастрыкин 24 августа поручил проверить все случаи неочевидного исчезновения детей в Тюмени начиная с 1997 года. В общей сложности зафиксировано ещё восемь подобных случаев, жертвами стали семь девочек и один мальчик. Все они были изнасилованы и убиты, при этом, как отмечало издание, у преступлений есть ряд схожих черт, которые позволяют предполагать, что они могли быть совершены одним человеком.

Издание также сообщило, что после того, как расследованием исчезновения Насти Муравьёвой занялся центральный аппарат СК РФ, в Тюмень из Москвы ещё 6 июля вылетел подполковник Евгений Карчевский, который считается одним из лучших специалистов по поимке маньяков. В частности, он поймал самого кровавого маньяка в истории СССР и России Михаила Попкова, на счету которого на данный момент 84 доказанных убийства.