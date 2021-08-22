Скончался дядя погибшей в Тюмени восьмилетней девочки

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В Тюмени в результате несчастного случая скончался дядя погибшей восьмилетней Анастасии Муравьёвой, тело которой ранее обнаружили следователи.
Скончался дядя погибшей в Тюмени восьмилетней девочки
  • РИА Новости

По имеющимся данным, мужчина упал около стихийного мемориала, устроенного в память о ребёнке. После этого его госпитализировали, однако в итоге он скончался в больнице.

«Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. Ему было чуть за 40 лет», — приводит 72.ru слова сестры погибшей девочки.

Она уточнила, что уже занимается вопросом организации похорон.

Ранее в Тюмени было обнаружено тело школьницы, пропавшей, по предварительным данным, 30 июня.

Подробнее по теме — в материале RT.

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