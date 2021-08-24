Работать на благо страны: как иностранцы борются за российский паспорт на главном конкурсе управленцев в РФ

Что объединяет немца с русскими корнями, работающего в Сколтехе программиста из Индии и влюблённую в русский язык учёного-химика из Сербии? Все они борются за право получить гражданство РФ в финале конкурса «Лидеры России», который в этом году впервые проводится с участием иностранцев. Что известно о зарубежных участниках, почему они мечтают о российском паспорте и что планируют делать в случае переезда в РФ, читайте в материале RT.

В Москве выбрали финалистов международного трека конкурса «Лидеры России». В этом году иностранцам впервые разрешили участвовать в проекте, а победители получат право оформить российское гражданство в упрощённом порядке.

Среди финалистов — русский немец и его жена, проживающая в Камбодже уроженка Ташкента, учёный-химик из Сербии, влюблённая в русский язык, — истории у всех участников разные, но они так или иначе связаны с Россией. По словам руководителя конкурса Алексея Комиссарова, организаторы получили от иностранцев 11 тыс. заявок, в финал прошли чуть более 100 человек.

«Нас поразила география участников: представители 150 стран захотели участвовать. Конечно, это в первую очередь наши ближайшие соседи: Казахстан, Белоруссия, Украина. Но и западноевропейские страны представлены», — отметил Комиссаров.

Большинство финалистов, с которыми пообщался RT, говорят, что для них «Лидеры России» — шанс переехать в страну, с которой их связывает история семьи, знание языка и культуры. Многие участники конкурса уже работают с российскими компаниями либо имеют бизнес, связанный с РФ. RT пообщался с участниками конкурса управленцев, которые рассчитывают получить российский паспорт.

Ташкент — Пномпень — Москва

Уроженка Ташкента Екатерина Ким — этническая кореянка, она родилась в СССР и с детства говорит на русском языке. Сейчас девушка живёт в Камбодже, куда несколько лет назад приехала в отпуск с одним рюкзаком и решила остаться.

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«Камбоджа — удивительная страна, не зря её официальное туристическое название — «Королевство чудес», — уверяет собеседница RT. — Ехала сюда развеяться от корпоративного прессинга Южной Кореи, Камбоджа была лишь частью запланированного маршрута по странам Юго-Восточной Азии. Но вот уже седьмой год это мой дом — очень доброжелательный, уютный, со своим колоритом и тараканами в голове (а у кого их не бывает?)».

Екатерина рассказала о своих впечатлениях от пройденных этапов конкурса — по её словам, состязания выявляли не только профессиональные навыки кандидатов, но и их способность работать в команде, адаптироваться к стрессовым и нестандартным ситуациям. Много эмоций у девушки вызвали тестирования, поскольку они заставили вспомнить школьные времена и сдачу экзаменов.

«Тестирование на отборочных турах вернуло в волнительное время за партой, когда сдаёшь тесты и переживаешь о результатах. А потом ликуешь, что вот ведь какое мы получили в своё время образование. На его фундаменте легко надстроить все современные обновления», — считает участница конкурса.

Собеседница RT выразила надежду, что участие в «Лидерах России» даст ей шанс вернуться на родину, работать на благо России — страны, которую Екатерина считает родной и мечтает посетить снова.

«Россия — правопреемница СССР. По своему мировосприятию, культурному коду, традиционным ценностям для меня Россия — это родина, от которой меня насильно отлучили исторические события, — объяснила Екатерина. — Для меня участие в конкурсе «Лидеры России» — это шанс вернуться на родину сердца. Сейчас такое время, когда у меня уже достаточно опыта и определённых знаний, которыми я могу послужить стране».

Русские корни

Андреас Ленешмидт родился в Алма-Ате в семье русских немцев, в 1993 году он переехал в Германию, где живёт по сей день и занимается бизнесом, сотрудничая с российскими регионами.

В «Лидерах России» Ленешмидт участвует вместе со своей возлюбленной Верой — уроженкой РФ с немецким гражданством. Мужчина смеётся, что они, должно быть, единственная пара, прошедшая в финал конкурса, и надеется, что оба станут победителями, ведь их семья имеет прямое отношение к России.

«У детей Веры российское гражданство. Она до недавнего времени тоже была гражданкой России. Но в связи с тем что Вера баллотировалась в Европейский парламент, она на тот момент вынуждена была взять только одно гражданство — немецкое. Мы прекрасно знаем русский язык, мы знаем русскую культуру, мы её ценим. Мы учим детей говорить по-русски. Моему старшему сыну 17 лет, мы бы хотели, чтобы его жизнь тоже была связана с Россией», — рассказывает Андреас.

Андреас Ленешмидт и Вера Фаске-Дикусар, участники из Германии

© Фото из личного архива

По его словам, изначально российский паспорт не был целью участия в «Лидерах России» — о том, что победителям конкурса помогут получить гражданство, Андреас узнал уже после того, как решил участвовать. При этом у Ленешмидта есть заинтересованность в оформлении гражданства и, вероятно, последующем переезде в РФ.

«Не исключено, что я буду переезжать в РФ. Это зависит от того, где мы с женой сможем применить свои силы. Если в России будут заинтересованные структуры, где я смогу помогать, то я, конечно, готов переехать. Этот вопрос был в анкете, и я на него ответил утвердительно, — пояснил участник конкурса. — Интересно ли мне работать для российской стороны? Несомненно. Интересно ли быть гражданином? Несомненно. Потому что Россия развивается. Я вижу это всё достаточно объективно, я наблюдаю за развитием стран Советского Союза с момента переселения и всегда был с этим связан».

В беседе с RT Андреас также затронул тему европейских санкций в отношении РФ. Он полагает, что российские предприниматели не до конца понимают, как эффективно работать в условиях санкций, хотя, по его мнению, в сухом остатке ограничительные меры отразились на ФРГ куда больше, чем на РФ.

«Санкции сыграли свою роль, и они принесли пользу России. В то же время Германия пострадала от этого. Но существует недопонимание с российской стороны правил игры. Я приведу пример. Предприятие, на котором стоит оборудование из Германии, нуждается в запасных частях. Очень часто это вещи двойного назначения. Это значит, что они могут применяться где-то в военных технологиях. Соответственно, их очень сложно поставлять. Для этого существуют механизмы в Европе, которые позволяют классифицировать данный продукт и показать его целевое направление, но об этом мало кто знает. Вот это образовательный недостаток определённых кадров. Можно, работая законным образом, приспосабливаться к ситуациям», — полагает предприниматель.

Джиу-джитсу и работа в Сколтехе

Ещё один участник конкурса, Яш Мадхвал, приехал в Россию из Индии в 2011 году по учёбе — он окончил МГУ и продолжает учиться там в аспирантуре. Яш — IT-специалист, сейчас работает в Сколтехе. В России ведёт активный образ жизни и даже обзавёлся здесь новым хобби: занялся джиу-джитсу и уже получил синий пояс.

Яш отмечает, что участие в «Лидерах России» важно для него не только из-за возможности получить гражданство, но и из-за опыта и знаний, которые можно получить на конкурсе, а затем применять в работе, связанной с блокчейном.

«Главное в моей жизни — это не деньги. Я хочу получать образование всю жизнь, всю жизнь учиться новому. Россия — страна возможностей, и здесь они правда есть. Я люблю Россию и хотел бы применять свои профессиональные компетенции здесь. Более конкретно, моя задача — использовать мои знания блокчейна для решения социальных проблем», — говорит участник конкурса.

С любовью к русскому языку

У химика из Сербии Елены Стеванович нет родственников в России, но к нашей стране её всегда влекли любовь к русскому языку и культуре, которые она начала изучать ещё в младших классах школы.

«Я стала очень много самостоятельно заниматься, узнавать больше о России, о русской культуре, погружаться в русский мир. Всё это продолжается и по сей день. По окончании сербской основной школы я получила стипендию на обучение в средней школе при посольстве России в Сербии, которую я окончила с золотой медалью», — рассказывает участница конкурса.

Елена Стеванович, участница из Сербии

© Из личного архива

При огромной любви к иностранному языку Стеванович всегда интересовалась и естественными науками, с ними она связала свою карьеру. Елена — химик, она учится в аспирантуре и работает в российско-сербской компании. «Хотелось, чтобы работа тоже была связана со страной, которую полюбила ещё в детстве», — смеётся собеседница RT.

«Начиная с третьего класса и со своего знакомства с русским языком, я всегда находила возможности оказаться в русской среде, — говорит Елена. — И участие в конкурсе — это просто естественное продолжение моего стремления быть ближе к России. Я уверена, что, независимо от исхода, конкурс поможет мне раскрыть свой потенциал, начать служить России. Уже не со стороны, а именно внутри. И показать на деле, что я сербка, но с русской душой».

По словам Елены, к участию в конкурсе её подтолкнуло желание объединить дело жизни с Россией. Частично Стеванович уже делает это, работая в российско-сербской компании и используя своё знание русского языка, но надеется пойти дальше и работать в более крупных проектах.

«Можно и нужно развивать сотрудничество наших стран. Даже находясь здесь, в Сербии, я могу участвовать в разных межгосударственных проектах. Но я бы очень хотела переехать в Россию, и, может быть, уже там, из России, также заниматься сотрудничеством с Сербией — в плане науки, в плане моей работы в химической сфере», — рассуждает финалистка конкурса.