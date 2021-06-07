В АНО «Россия — страна возможностей» рассказали об иностранных участниках конкурса «Лидеры России»

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал об иностранных участниках конкурса «Лидеры России».

По его словам, в основном это участники из бывших стран СССР.

«Хотят попробовать себя, хотят пройти через такое испытание, потому что мы пока не нашли никаких аналогов ни в одной другой стране мира. И с представителями многих стран это обсуждали, в том числе с руководством некоторых стран. И даже уже практически продаём франшизу», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Комиссаров, в 2021 году был запущен отдельный международный трек и результат превзошёл ожидания. Получены заявки из 150 стран.

«Интерес большой. Количество заявок, может, не такое большое, но тоже приличное — почти 11 тыс. И что меня очень радует, моих коллег, что заявки от людей, судя по их анкетам, достаточно сильных, успешных, добившихся уже определённых успехов», — добавил Комиссаров.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.