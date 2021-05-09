Участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы
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Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».
В частности, победитель второго сезона Борис Изюмов и финалист первого сезона Дмитрий Юрьев создали электронный портал «Боевая слава» — электронный банк документов, привязанный к карте боёв.
Финалист первого сезона Михаил Панченко разрабатывает приложение адресной помощи ветеранам, которое будет связывать социальные службы и волонтёров с фронтовиками.
Победитель второго сезона Василий Яицкий участвует в развитии «Бессмертного полка». Он отвечает за формирование региональных отделений.
Ранее газета «Известия» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.