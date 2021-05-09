Лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

В частности, победитель второго сезона Борис Изюмов и финалист первого сезона Дмитрий Юрьев создали электронный портал «Боевая слава» — электронный банк документов, привязанный к карте боёв.

Финалист первого сезона Михаил Панченко разрабатывает приложение адресной помощи ветеранам, которое будет связывать социальные службы и волонтёров с фронтовиками.

Победитель второго сезона Василий Яицкий участвует в развитии «Бессмертного полка». Он отвечает за формирование региональных отделений.

Ранее газета «Известия» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.