Более 100 человек прошли в очный этап финала международного трека «Лидеров России»

Более 100 человек попали в очный этап финала международного трека конкурса «Лидеры России», заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Об этом сообщает Life.ru.

«Наблюдательный совет трека «Международный» поддержал увеличение числа финалистов, которые отправятся на очный этап и продолжат борьбу за победу, с 100 до 102 человек», — сказал Комиссаров.

В очный этап прошли представители 23 стран. Наибольшее число финалистов — из Белоруссии, Казахстана, Украины, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Киргизии, Эстонии и Азербайджана.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.