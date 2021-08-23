Более 100 человек прошли в очный этап финала международного трека «Лидеров России»

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Более 100 человек попали в очный этап финала международного трека конкурса «Лидеры России», заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Более 100 человек прошли в очный этап финала международного трека «Лидеров России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Наблюдательный совет трека «Международный» поддержал увеличение числа финалистов, которые отправятся на очный этап и продолжат борьбу за победу, с 100 до 102 человек», — сказал Комиссаров.

В очный этап прошли представители 23 стран. Наибольшее число финалистов — из Белоруссии, Казахстана, Украины, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Киргизии, Эстонии и Азербайджана.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.

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