Конкурсный список: ЦИК утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

ЦИК утвердила порядок размещения партий в бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму. Первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия «Зелёные» и ЛДПР. На четвёртом месте — партия «Новые люди», следом идёт «Единая Россия». Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, многие политсилы придают большое значение месту, которое они занимают в бюллетене. Вместе с тем она отметила, что результат голосования зависит непосредственно от работы, которую проводит партия.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

«Многие партии, конечно, придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене. Хотя, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании», — цитирует ТАСС председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия «Зелёные» и ЛДПР. Партия «Новые люди» на четвёртом месте, далее идёт «Единая Россия».

Шестой номер в бюллетене получит «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», седьмой — партия «Яблоко». Далее по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России».

Партии «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров заняли номера с 10-го по 14-й в бюллетене.

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Ранее ЦИК утвердила форму избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах.

Так, в бюллетене будет указаны: наименование политической партии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов; ФИО зарегистрированных кандидатов; номер соответствующей региональной группы кандидатов (при её наличии).

Кроме того, если у кандидата имелась или имеется судимость, сведения о ней указываются в бюллетене. В том случае, если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иноагента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иноагента лицом, сведения об этом также указываются в бюллетене.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что финансирование избирательной кампании в рамках выборов в Госдуму из федерального бюджета составило 21,4 млрд рублей. 10 августа стало известно, что ЦИК по итогам заседания приняла постановление о дополнительном выделении более 102 млн рублей региональным избиркомам для организации выборов.

Согласно документу, восемь региональных избиркомов получат свыше 102,2 млн рублей в связи с использованием воздушного транспорта в отдалённых и труднодоступных местностях.

Напомним, что голосование на думских выборах будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября. Как рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, на выборах депутатов Госдумы зарегистрировано более 3 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и почти 1,5 тыс. человек по одномандатным округам

Выступая в начале августа, глава ЦИК добавила, что на тот момент 26 из 30 политических партий «реально участвуют в избирательной гонке на выборах всех уровней».

По словам Памфиловой, видеонаблюдение за выборами будет осуществляться на протяжении трёх суток. Объектов с видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тыс., уточнила глава ЦИК.

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Наблюдатели от ОБСЕ

В начале августа также стало известно, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проинформировала об отказе от участия в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, поскольку Москва ограничила число представителей структуры на фоне эпидемиологической ситуации.

В МИД России заявили, что разочарованы этим решением. Как заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов, российская сторона так и не получила объяснений, почему параметры, которые «уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств», оказались неприменимы к Российской Федерации.

«Всё это сильно напоминает... логику в духе «либо по-нашему, либо никак». И это, конечно, не оздоравливает диалог с Бюро (по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. — RT) — скорее его затрудняет», — сказал Гаврилов.

Вместе с тем, по словам Гаврилова, отсутствие наблюдателей БДИПЧ не скажется на качестве наблюдательного процесса в том числе потому, что «квоту Бюро, если оно будет упорствовать в своём нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут» другие мониторинговые структуры.

Представитель российского МИД также предложил выработать единообразные, транспарентные и понятные критерии и методологии мониторинга волеизъявления граждан в любом государстве ОБСЕ, которые могут быть адаптированы под реалии пандемии. Гаврилов подчеркнул, что в МИД РФ готовы к такой работе.