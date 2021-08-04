На выборах в Госдуму зарегистрировано более четырёх тысяч кандидатов

На выборах депутатов Госдумы зарегистрировано более 3 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и почти 1,5 тыс. человек по одномандатным округам. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«На сегодняшний день зарегистрировано 11 федеральных списков политических партий из 15, которые включают 3011 кандидатов», — приводит ТАСС её слова на заседании ЦИК.

Как отметила Памфилова, от партий также выдвинут 1491 кандидат по одномандатным округам.

Глава ЦИК добавила, что на данный момент 26 из 30 политических партий «реально участвуют в избирательной гонке на выборах всех уровней».

Ранее сообщалось, что в Центризбирком поступило более 16 тыс. заявлений от россиян о желании принять участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах.