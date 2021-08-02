Более 16 тысяч россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах

В Центризбирком России поступило более 16 тыс. заявлений от россиян о желании принять участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас начался сбор заявлений для тех, кто хочет поучаствовать в дистанционном электронном голосовании. На сей момент поступило 16 152 заявления», — сказала Памфилова.

Оставить заявку на участие в онлайн-голосовании можно до 13 сентября. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги» и номер мобильного телефона российского оператора.

Памфилова ранее сообщила, что голосование на думских выборах будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября.

По состоянию на 28 июля ЦИК зарегистрировала 2007 кандидатов по федеральному списку.