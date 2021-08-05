Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Государственную думу.

«Видеонаблюдение мы планируем в течение трёх суток, не менее 72 часов, объектов с видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тыс.», — цитирует ТАСС Памфилову.

Ранее сообщалось, что на выборы депутатов Госдумы зарегистрировано более 3 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и почти 1,5 тыс. человек по одномандатным округам.

Памфилова ранее сообщала, что голосование на думских выборах будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября.