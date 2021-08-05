Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму
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«Видеонаблюдение мы планируем в течение трёх суток, не менее 72 часов, объектов с видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тыс.», — цитирует ТАСС Памфилову.
Ранее сообщалось, что на выборы депутатов Госдумы зарегистрировано более 3 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и почти 1,5 тыс. человек по одномандатным округам.
Памфилова ранее сообщала, что голосование на думских выборах будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября.