«Адвокаты ничего не делали»: как секретарь стала главной обвиняемой по делу юристов-мошенников

В Москве началось рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников юридической фирмы ООО «МЦПП», обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, юристы брали с клиентов деньги, но услуги им не оказывали. При этом правоохранители считают, что организовала преступную схему 27-летняя секретарь, которая встречала посетителей на ресепшене. Адвокат девушки уверяет, что за аферами стояли совсем другие люди, и просит признать расследование незаконным.

Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение дела против сотрудников юридической фирмы ООО «МЦПП», обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, они брали с клиентов деньги, но не оказывали услуги.

По большинству эпизодов (20 из 27) организатором названа 27-летняя секретарь Анастасия Смоланова. Если вина девушки будет доказана в суде, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат Смолановой Олег Пахомов утверждает, что его подзащитную подставили.

«Смоланова работала секретарём, приём клиентов не вела и, соответственно, обязательств никаких не брала и не давала обещаний. Странно видеть, что люди, которые непосредственно работали с клиентами, остались в стороне и проходят по делу свидетелями, а секретарь с ресепшена, отвечавшая за чай, кофе и отправку корреспонденции, признана виновной», — заявил он RT.

Стандартные обязанности

Как рассказала RT сама Смоланова, на работу в ООО «МЦПП» она устроилась в 2018 году. Сначала, по её словам, в фирме был один управляющий, но вскоре компанию возглавили Ахмед Шамоян и Рахман Агайгельдиев.

«У меня были стандартные обязанности: встречала клиентов, относила корреспонденцию на почту и так далее. Бывало, приходили недовольные клиенты скандалить, тогда я регистрировала их жалобы, но это были нечастые случаи, поэтому я ничего не подозревала», — говорит она.

Адвокат девушки уточняет: доказательства вины Анастасии строятся на том, что клиенты переводили деньги за оказанные услуги на её карту, а она потом снимала их и отдавала начальству.

«У меня на ресепшене был аппарат, куда можно карту прикладывать, потом он сломался, стали переводить деньги на карту жены Ахмеда. Потом попросили мою, объяснили, что в этом нет ничего противозаконного, раньше же на карту жены деньги шли», — поясняет Смоланова.

Зимой 2020 года, по словам девушки, к ней неожиданно пришли оперативники. Оказалось, что в конце 2019-го было заведено уголовное дело о мошенничестве — заявление написал клиент, который переводил деньги ей на карту. «Поэтому меня и посчитали главной», — говорит Анастасия.

Лишили права на защиту

По словам Смолановой, управляющие фирмой пообещали ей помочь и выделили адвоката, который убедил её изменить показания.

«Меня попросили сказать, что я отдавала деньги только старому управляющему, с которым проработала месяц. Мне хорошо мозги промыли. Сказали, что я должна стоять на своих показаниях. Мол, с полицией уже всё решили, а это всё просто формальность», — рассказывает Анастасия.

Затем, продолжает девушка, ей предоставили другого адвоката — женщину, которая вскоре вышла замуж за одного из управляющих.

«По идее, она должна была от меня отказаться, это явный конфликт интересов. Но она продолжала со мной работать. И только когда дело ушло в суд, я увидела, что адвокаты ничего не делали, даже ущерб не погасили по большинству эпизодов. Я поняла, что меня вводят в заблуждение и собираются отправить в тюрьму», — говорит Смоланова.

Адвокат Пахомов считает, что следствие с самого начала расследования уголовного дела не предприняло должных мер по защите свидетелей и его доверитель фактически была лишена права на защиту. «На неё давили, её вводили в заблуждение, чтобы она пошла на изменение показаний», — говорит он.

В работе фирмы не участвовали

Адвокат отмечает, что несмотря на показания свидетелей (имеются в распоряжении RT) о том, что реальными руководителями фирмы были Ахмед Шамоян и Рахман Агайгельдиев, по делу они проходят только в качестве свидетелей.

«Следствие почему-то, игнорируя очевидные факты, решило привлечь к уголовной ответственности мою подзащитную», — говорит Пахомов.

Он подчёркивает, что управляющие фирмы являются адвокатами. «В отношении данной категории лиц УПК РФ определена исключительная подследственность — Следственный комитет РФ, а расследование по ООО «МЦПП» вели полицейские», — уточнил юрист.

По словам Пахомова, он уже направил жалобу на действия следствия в прокуратуру и просит признать расследование незаконным из-за подследственности.

В свою очередь, Шамоян и Агайгельдиев заявили RT, что отношения к деятельности фирмы не имели.

По словам Шамояна, в этом деле он участвует только в качестве адвоката. «Сам я по делу не прохожу и не могу давать никакие комментарии без разрешения доверителя», — сообщил он.

Агайгельдиев также отрицает, что как-то участвовал в работе фирмы. «Я не являюсь и никогда не был руководителем. У меня есть адвокатский статус, поэтому я по закону не могу занимать подобные должности», — заявил он. От более подробных комментариев юрист отказался.

Просто халатность

RT удалось связаться с другим обвиняемым Никитой Анненковым, который работал управляющим ООО «МЦПП» в 2016—18 гг.

«Под моим руководством фирма отработала более 800 дел, никаких нареканий по ним не было. И тут следователь нашёл пять непонятных дел, и меня туда приписали, потому что надо было сделать группу», — заявил он.

Анненков утверждает, что вменяемые ему эпизоды — это дела, которые завершились уже после его ухода из фирмы, и два эпизода, по которым изначально претензий не было.

Он считает, что реальный преступник в выявленной полицией «группе», скорее всего, только один — бывший сотрудник компании Мирзаги Афсараги оглы Алиев.

«Заявление, по которому первоначально возбудили дело, связано с ним. Он действительно пообещал клиенту «решить все вопросы», взял деньги и скрылся», — подтверждает адвокат Пахомов.

По его словам, Алиев уже был осуждён и получил три года условно (приговор есть в распоряжении RT).

«Алиев признал, что за пределами компании обманывал людей, он признал всё, но сказал, что ему давал указания генеральный директор. Так начали дальше раскручивать, а если другие эпизоды посмотреть, это просто халатность», — полагает Анненков.

В пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве не стали подробно комментировать обстоятельства расследования. Там отметили только, что дело направлено прокуратурой ЮВАО г. Москвы в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.