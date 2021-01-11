В Приморье перед судом предстанет организатор преступной группы, занимавшейся автомошенничеством

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В Приморском крае перед судом предстанет организатор преступной группы, занимавшейся мошенничеством в автомобильной сфере.
В Приморье перед судом предстанет организатор преступной группы, занимавшейся автомошенничеством
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД России по региону.

Злоумышленники подписывали с потерпевшими фиктивные договоры на покупку импортных машин, после чего деньги поступали на счёт фиктивной компании. Ущерб превышает три миллиона рублей.

«Следователем следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении жителя Приморья, организовавшего группу, специализировавшуюся на совершении хищений чужого имущества путём обмана граждан в крупном и особо крупном размерах», — заявила руководитель пресс-службы управления Ирина Сырова.

Дело направлено в суд. Материалы дела против остальных участников группы выделены в отдельное производство.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Московской области задержали трёх подозреваемых в совершении подставных ДТП.

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