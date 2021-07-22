МВД сообщило о передаче в суд дела против основателя «Нового потока»
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-центр МВД.
«В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — цитирует сообщение ТАСС.
В ведомстве также сообщили, что по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество, принадлежащее фигурантам дела, в том числе на деньги и объекты недвижимости в Монако и во Франции.
Ранее руководителя отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.