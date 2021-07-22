МВД сообщило о передаче в суд дела против основателя «Нового потока»

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Уголовное дело в отношении основателя и совладельца компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова по факту особо крупного мошенничества и злоупотребления полномочиями направлено в суд.
МВД сообщило о передаче в суд дела против основателя «Нового потока»
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-центр МВД.

«В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве также сообщили, что по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество, принадлежащее фигурантам дела, в том числе на деньги и объекты недвижимости в Монако и во Франции.

Ранее руководителя отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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