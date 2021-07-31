«Шашечки» по СНИЛС: что представляет собой новая система мониторинга такси в Москве

С 14 августа все столичные и подмосковные водители будут обязаны иметь ID в новой системе мониторинга такси — КИС «АРТ». Без этой регистрации получать заказы от агрегаторов они не смогут. Идентификация водителя, автоматический контроль его рабочей нагрузки должны способствовать безопасности пассажира. Однако одновременно это может привести к повышению стоимости проезда в секторе официальных такси и возвращению на рынок «бомбил». RT попытался разобраться, что представляет собой новая система и что ждёт рынок такси в столичном регионе после того, как она заработает.

Столичные власти «по многочисленным просьбам бизнеса» отложили внедрение в Москве и Подмосковье комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Вместо 1 августа она должна заработать 14 августа.

Под цифровой контроль

Как объяснили RT в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, КИС «АРТ» не несёт в себе ничего принципиально нового, разве что собирает в единую базу и ставит под цифровой контроль выполнение уже имеющихся требований.

Во-первых, идентификация водителей. Получить ID не удастся нелегальным мигрантам, людям моложе 23 лет, имеющим водительский стаж менее 3 лет. Формально таксопарки и сегодня не имеют права допускать таких водителей до перевозки пассажиров. Но, чем проводить проверки, проще поставить автоматический барьер.

Во-вторых, контроль времени работы и отдыха таксиста. После превышения установленного лимита работы на линии агрегаторы просто перестанут передавать водителю заказы.

В-третьих, сам допуск на линию. Отметки о медосмотре водителя и техосмотре автомобиля перед выпуском на работу, которые ставятся в путевой лист, теперь должны заносить в систему сами медработники и автомеханики.

«Путевой лист подорожает»

Информация о ежедневном медосмотре и техосмотре — самая простая из всех опций.

«Формально каждый таксист утром должен явиться в таксопарк, — разъясняет координатор сообщества «Синих ведёрок», автоэксперт Пётр Шкуматов. — Ездить на автомобиле такси домой, по личным делам даже в выходной нельзя. Домашнее хранение автомобиля такси по закону запрещено. В таксопарке утром машину должен осмотреть механик, а самого водителя — медработник. И оба должны сделать отметки о допуске в путевом листе. Естественно, так, как предписано, это не работает. Путевые листы с отметками представителей аккредитованных организаций по техосмотру и медосмотру покупаются сразу пачкой — 30 штук за 1500 рублей. Теперь, когда эти сведения придётся ежедневно вносить в систему, электронный путевой лист просто подорожает».

РИА Новости

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По данным столичного Дептранса, с начала этого года в ходе совместных рейдов ГИБДД и МАДИ в Москве выявили более 2500 таксистов, выехавших на линию без медицинского и технического осмотра.

Получается, заметное число водителей экономят даже эти 1500 рублей — ездят вообще без всяких отметок, полагая, что вероятность попасть под рейд не слишком велика. Но теперь так уже не получится, осмотр придётся проходить.

Впрочем, в Дептрансе надеются, что наличие электронной отметки должно улучшить ситуацию. «После ДТП или иного происшествия не нужно будет запрашивать путевой лист, искать того человека, который поставил подпись под выпуском водителя на линию, — всё будет сразу видно. Это повысит ответственность соответствующих организаций», — пояснили RT в пресс-службе ведомства.

Госуслуги для мигранта

По данным агрегаторов, среди подключённых таксистов иностранцы составляют около 40%. Это средняя статистика по всем городам. Можно допустить, что в Московском регионе доля гастарбайтеров заметно выше.

Для получения ID в КИС «АРТ» необходимо иметь регистрацию на портале госуслуг. Иностранцам аккаунт на «Госуслугах» также доступен. Для его получения необходимо оформить СНИЛС — посетить отделение ПФР или МФЦ. В принципе, процедура не особо сложная, но муторная, тем более для мигранта. А главное, доступная лишь тем, у кого в порядке разрешения на пребывание и работу в России.

«Со своей стороны мы помогаем водителям, подключённым к сервису, пройти регистрацию и получить специальный цифровой профиль с уникальным идентификатором. Так, в Домах такси «Ситимобил» находится приглашённый подрядчик, он рассказывает о системе и пошагово навигирует водителя. Также менеджеры Домов такси рассказывают о КИС «АРТ» и раздают информационные брошюры, подготовленные Дептрансом Москвы. Тем водителям, которые прошли регистрацию в системе, мы начисляем бесплатные смены или даём кешбэк на стоимость топлива. Мы регулярно информируем партнёров и водителей о том, как пройти регистрацию в КИС «АРТ», а наша служба поддержки 24/7 отвечает на общие вопросы водителей по процессу регистрации в системе», — рассказали RT в компании-агрегаторе «Ситимобил». Подобную помощь оказывает таксистам и «Яндекс.Такси».

Регистрация стала доступна с июня, однако к вечеру 30 июля её, по данным Дептранса, прошли всего около 60 тыс. таксистов из 150 тыс. официально работающих сегодня в Москве и Московской области. По сообщениям источника из одного таксопарка, некоторые водители уже начали сдавать машины, поскольку не могут оформить документы для регистрации в системе.

Контроль переработок

Но самый главный, проблемный для таксистов пункт новых правил — контроль переработок со стороны агрегаторов.

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«По статистике, основное число ДТП в Москве случается вечером: в 20—21 час наблюдается ярко выраженный пик. Люди после работы, уставшие, — объясняет Пётр Шкуматов. — Именно поэтому для профессиональных водителей установлены нормативы по времени работы и отдыха. Никто из московских таксистов в эти нормы не вписывается, нас возят люди с хронической, накопленной усталостью. Они работают в среднем больше 12 часов в день с одним выходным в неделю. При таком графике выспаться, восстановить силы невозможно».

Сам же Шкуматов объясняет и причины массовых переработок: «При сегодняшних тарифах за 8 часов работы таксист окупит аренду, содержание машины, бензин. Возможно, ему останется на шаурму и чай в пакетике. Но денег домой он не принесёт. Поэтому ему необходимы эти лишние 4 часа». По словам эксперта, среднестатистический таксист выдерживает в таком режиме не больше двух лет — 40% состава московских водителей ежегодно сменяется.

Грузовики дальнобойщиков оборудованы тахографом — специальным прибором учёта рабочего времени. Машину можно остановить на дороге и сразу всё увидеть. В такси таких приборов нет. Рабочее время таксиста формально обязан контролировать его формальный же работодатель — таксопарк.

Агрегаторы («Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и др.) работодателями для таксиста не являются. Равно как не являются объектами регулирования со стороны Дептранса. Однако они были вынуждены подписать соглашение с Дептрансом — взять на себя добровольное обязательство не передавать заказы водителю, не имеющему ID, отметок о медосмотре и техосмотре и проработавшему больше положенных часов в день.

Понятно, что снижение числа передаваемых заказов ничего, кроме убытков, агрегатору не сулит. И подписывать соглашение они не стремились. По данным источника, близкого к Дептрансу, первым его подписал «Яндекс.Такси».

Материнская компания агрегатора активно развивает проект беспилотных автомобилей, тестирует их в том числе и на столичных дорогах. И надеется, что Москва станет первым регионом, где такие автомобили будут допущены к полноценной эксплуатации. Остальные два агрегатора не захотели остаться на фоне «Яндекса» «социально безответственными».

«По многочисленным просьбам бизнеса»

Запуск системы планировался на 1 августа. Ещё 20 июля межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта «Таксист» направил письмо премьеру Михаилу Мишустину. В нём главу правительства информируют о ситуации, когда ещё до создания на федеральном уровне общей цифровой системы учёта пассажирского транспорта в столице запускают собственную систему.

Профсоюз призывает сформировать единую позицию — «привести правовую базу, регулирующую работу системы КИС «АРТ», в полное соответствие с федеральным законодательством». В письме предупреждают, что «преждевременный запуск системы КИС «АРТ» с 1 августа приведёт к коллапсу рынка таксомоторных перевозок на территории г. Москвы и Московской области».

«Ситуация патовая, — объяснил RT председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. — Это не тот случай, когда работа стала невыгодной и её можно бросить и просто заняться чем-то другим, устроиться на более доходное место. Например, с 1 августа перестать быть таксистом и пойти, допустим, на стройку. А куда деть машины, которые многие выкупили и до сих пор не расплатились? У людей кредиты. Да и другой работы тоже особо-то нет. Оказавшись в безвыходной ситуации, люди просто выйдут на митинги».

На момент сдачи материала ответа от Михаила Мишустина на письмо в профсоюз не поступило, зато вечером 30 июля столичный Дептранс сообщил о переносе старта системы на две недели.

«По многочисленным просьбам бизнеса КИС «АРТ» будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов будет именно у зарегистрированных водителей. Вчера к нам поступило обращение директора ассоциации «ТАМА», заместителя председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Н.О. Блудяна с просьбой перенести сроки запуска КИС «АРТ», связанное с тем, что остались индивидуальные предприниматели, которые не могут подать документы, так как находятся не в Москве», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Сдерут жёлтую оклейку?

В Дептрансе утверждают, что, согласно статистике, одновременно в городе работают всего лишь 35 тыс. таксистов. «Сегодня заметную долю, порядка 40%, рабочего времени занимает ожидание заказа. За счёт ухода пусть даже и небольшого процента нелегальных таксистов сократится время простоя. Кроме того, в приказе № 424 Минтранса РФ говорится о том, что рабочий день водителя такси может быть увеличен при необходимости», — пояснили в пресс-службе.

Сами участники рынка со столичными чиновниками не согласны. По их словам, проблем с ожиданием заказа сегодня не наблюдается.

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© Ivan Makeev/Komsomolskaya Pravda

Как именно будут развиваться события, сегодня никто точно спрогнозировать не может. Пётр Шкуматов допускает, что если агрегатор не найдёт в системе свободного, не выработавшего лимит времени водителя, то отдаст заказ тому, чей дневной лимит уже закончился, только в КИС «АРТ» сведения об этом не передаст.

Уже сегодня таксисты часто используют сразу несколько аккаунтов в агрегаторах — свой, а заодно ещё и пары земляков. Поездив первые 8 часов под одним ID, дальше переключаются на второй. А проверять, под каким аккаунтом таксист везёт пассажира, не в полномочиях инспектора ГИБДД.

Кроме того, официальные агрегаторы — не единственный источник заказов для таксиста. Сегодня активно развиваются так называемые «Telegram-агрегаторы» — каналы в мессенджере, куда можно кинуть свои координаты и вызвать такси.

Если система КИС «АРТ» будет работать, как заявлено, то рынок альтернативных диспетчерских и агрегаторов получит новый импульс развития. Многие просто снимут с машин оклейку с «шашечками» и уйдут в car-сервис — работать без всякого ID по вызову от тех же серых агрегаторов. Правда, в этом случае они лишатся возможности ездить по выделенным полосам. Если число водителей машин с «шашечками» действительно сократится, то тариф поездки на автомобиле, имеющем право проезда по выделенной полосе, реально вырастет. И параллельно появится дешёвое предложение от остальных «бомбил». Впрочем, мы это уже когда-то проходили.