Москва выделила более 1 млрд рублей на обновление парка такси с 2012 года

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что с 2012 года власти Москвы выделили более 1 млрд рублей на закупку новых автомобилей такси и каршеринга. Отмечается, что за прошедшее время удалось обновить 70% городского парка такси.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Благодаря поддержке правительства Москвы за девять лет удалось обновить 70% столичного парка легковых такси. Московский таксопарк сегодня остаётся самым молодым в Европе: средний возраст машины — 2,7 года. В столичном каршеринге также новые автомобили. Сегодня в сервисе нет ни одной машины старше четырёх лет, а средний возраст авто — менее двух лет», — заявил Ликсутов.

По данным мэрии, с 2012 года столичные таксомоторные компании получили 1,1 млрд рублей в виде субсидий в качестве возмещения части затрат на обновление и расширение автопарка.

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