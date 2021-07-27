Международный Евразийский форум «Такси» пройдёт в сентябре в Москве
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Об этом сообщает газета «Известия».
Как ожидается, мероприятие соберёт более 1,5 тыс. человек из 70 регионов. Оно состоится при поддержке и участии правительства Москвы, Министерства транспорта России, других профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, крупных отраслевых и общественных СМИ.
Запланированы пленарные заседания, рабочие и панельные сессии, совещания, круглые столы, лекции, мастер-классы.
Ранее председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров в беседе со «Взглядом» рассказал, как формируется тариф на такси с детским креслом.