Международный Евразийский форум «Такси» пройдёт в сентябре в Москве

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Международный Евразийский форум «Такси» пройдёт 9—10 сентября в Москве.
Международный Евразийский форум «Такси» пройдёт в сентябре в Москве
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Об этом сообщает газета «Известия».

Как ожидается, мероприятие соберёт более 1,5 тыс. человек из 70 регионов. Оно состоится при поддержке и участии правительства Москвы, Министерства транспорта России, других профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, крупных отраслевых и общественных СМИ.

Запланированы пленарные заседания, рабочие и панельные сессии, совещания, круглые столы, лекции, мастер-классы.

Ранее председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров в беседе со «Взглядом» рассказал, как формируется тариф на такси с детским креслом.

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