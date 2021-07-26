«Со множественными колото-резаными ранениями»: что известно об убийстве жены и сына контр-адмирала Лобанова в Петербурге
- Леонид Лобанов
- РИА Новости
В квартире одного из жилых домов по улице Бутлерова в Санкт-Петербурге найдены два тела. По данным местных СМИ, убитые — члены семьи известного петербургского военного, недавно погибшего 86-летнего контр-адмирала Леонида Лобанова: его 84-летняя жена и 56-летний сын. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В официальном сообщении петербургского управления СК РФ отмечается, что тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения были обнаружены вечером 24 июля 2021 года в квартире на улице Бутлерова. На обоих погибших были «множественные колото-резаные ранения в области расположения жизненно-важных органов головы, шеи, туловища».
В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела находится на контроле у руководства ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления.Также на russian.rt.com Соседи рассказали об убитых жене и сыне адмирала Лобанова
«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — отмечается в сообщении на сайте СК РФ.
Петербургское издание «Фонтанка.ру» сообщает, что тела родственников контр-адмирала Лобанова нашли 24 июля, когда в полицию позвонила его дочь Алла, проживающая в Мурманске. Женщина была обеспокоена звонком соседей из дома её семьи на улице Бутлерова — люди жаловались на сильный запах из квартиры Лобановых. Прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили в квартире обезображенные тела.
По данным издания, убитые лежали на диване в одном нижнем белье. Следователи не обнаружили в квартире ни следов взлома или ограбления, ни пропажи ценных вещей — в том числе на месте остались несколько сотен тысяч рублей. Убивали жену Лобанова и её сына с крайней жестокостью: по данным СМИ, сперва им нанесли множественные удары сковородой по голове, затем обоим перерезали горло и распороли животы.
Пока правоохранительные органы не называют подозреваемых в жестоком убийстве.
Между тем, по данным петербургских СМИ, основным подозреваемым, по-видимому, станет сам глава семейства — контр-адмирал Леонид Николаевич Лобанов.
16 июля мужчина был найден мёртвым неподалёку от дома на улице Бутлерова, где был прописан и проживал вместе с женой, и где спустя неделю после его гибели были найдены мёртвыми его супруга и сын. Тело Лобанова обнаружили рядом с железнодорожной станцией Ручьи в Красногвардейском районе Петербурга.
О найденном под Пискарёвским мостом теле в полицию сообщили пассажиры проходивших мимо пригородных поездов. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие забрать тело, решили, что несчастного сбила электричка, когда тот перебегал через пути в неположенном месте.
Установить личность мужчины, погибшего на рельсах в трёх километрах от квартиры на Бутлерова, удалось не сразу — при нём не было документов. Отмечалось, что в кармане погибшего полицейские нашли нож. Впоследствии выяснилось, что погибшим на рельсах был 86-летний Лобанов.
Петербургские СМИ отмечают, что биография Леонида Николаевича была выдающейся, мужчину уважали в военных кругах. Он отучился в рижском Нахимовском военно-морском училище, затем окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 1973-м завершил учёбу в Военно-морской академии в Ленинграде. После нескольких десятков лет успешной службы Лобанов получил звание контр-адмирала. В отставку в 1991 году он уходил в должности начальника оперативного управления штаба Северного флота.
Лобанов прожил со своей женой в браке больше 60 лет. Фонтанка.Ру со ссылкой на соседей сообщала, что за семьёй никогда не замечали никаких странностей, которые могли бы предвещать трагедию.
Убитый сын Лобанова, Максим, был музыкантом — мужчина отучился в музыкальном колледже имени Мусоргского, играл на фортепиано, преподавал музыку. В последнее время работал концертмейстером в школе искусств имени С. С. Прокофьева. Петербургские СМИ со ссылкой на источник в следственных органах сообщали, что при жизни Лобанова-младшего характеризовали как творческого человека, но не без странностей — мужчина якобы состоял на учёте у психиатра и недавно даже проходил соответствующее лечение.