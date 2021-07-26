«Со множественными колото-резаными ранениями»: что известно об убийстве жены и сына контр-адмирала Лобанова в Петербурге

В Санкт-Петербурге расследуют убийство жены и сына контр-адмирала Леонида Лобанова. Их тела обнаружили 24 июля в квартире бывшего военного на улице Бутлерова. Пока следствие не называло подозреваемых, однако петербургские СМИ обращают внимание, что за неделю до обнаружения тел возле железнодорожной станции Ручьи неподалёку от дома Лобановых был найден мёртвым сам контр-адмирал — его сбила электричка. Личность погибшего тогда удалось установить не сразу — при нём не было никаких документов, а в кармане, по данным СМИ, лежал нож. На двойное убийство в Петербурге обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин, по его указанию расследование взято под контроль центрального аппарата ведомства.

В квартире одного из жилых домов по улице Бутлерова в Санкт-Петербурге найдены два тела. По данным местных СМИ, убитые — члены семьи известного петербургского военного, недавно погибшего 86-летнего контр-адмирала Леонида Лобанова: его 84-летняя жена и 56-летний сын. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В официальном сообщении петербургского управления СК РФ отмечается, что тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения были обнаружены вечером 24 июля 2021 года в квартире на улице Бутлерова. На обоих погибших были «множественные колото-резаные ранения в области расположения жизненно-важных органов головы, шеи, туловища».

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела находится на контроле у руководства ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления.

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«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — отмечается в сообщении на сайте СК РФ.

Петербургское издание «Фонтанка.ру» сообщает, что тела родственников контр-адмирала Лобанова нашли 24 июля, когда в полицию позвонила его дочь Алла, проживающая в Мурманске. Женщина была обеспокоена звонком соседей из дома её семьи на улице Бутлерова — люди жаловались на сильный запах из квартиры Лобановых. Прибывшие на место сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили в квартире обезображенные тела.

По данным издания, убитые лежали на диване в одном нижнем белье. Следователи не обнаружили в квартире ни следов взлома или ограбления, ни пропажи ценных вещей — в том числе на месте остались несколько сотен тысяч рублей. Убивали жену Лобанова и её сына с крайней жестокостью: по данным СМИ, сперва им нанесли множественные удары сковородой по голове, затем обоим перерезали горло и распороли животы.

Пока правоохранительные органы не называют подозреваемых в жестоком убийстве.

Между тем, по данным петербургских СМИ, основным подозреваемым, по-видимому, станет сам глава семейства — контр-адмирал Леонид Николаевич Лобанов.

16 июля мужчина был найден мёртвым неподалёку от дома на улице Бутлерова, где был прописан и проживал вместе с женой, и где спустя неделю после его гибели были найдены мёртвыми его супруга и сын. Тело Лобанова обнаружили рядом с железнодорожной станцией Ручьи в Красногвардейском районе Петербурга.

О найденном под Пискарёвским мостом теле в полицию сообщили пассажиры проходивших мимо пригородных поездов. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие забрать тело, решили, что несчастного сбила электричка, когда тот перебегал через пути в неположенном месте.

Установить личность мужчины, погибшего на рельсах в трёх километрах от квартиры на Бутлерова, удалось не сразу — при нём не было документов. Отмечалось, что в кармане погибшего полицейские нашли нож. Впоследствии выяснилось, что погибшим на рельсах был 86-летний Лобанов.

Петербургские СМИ отмечают, что биография Леонида Николаевича была выдающейся, мужчину уважали в военных кругах. Он отучился в рижском Нахимовском военно-морском училище, затем окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 1973-м завершил учёбу в Военно-морской академии в Ленинграде. После нескольких десятков лет успешной службы Лобанов получил звание контр-адмирала. В отставку в 1991 году он уходил в должности начальника оперативного управления штаба Северного флота.

Лобанов прожил со своей женой в браке больше 60 лет. Фонтанка.Ру со ссылкой на соседей сообщала, что за семьёй никогда не замечали никаких странностей, которые могли бы предвещать трагедию.

Убитый сын Лобанова, Максим, был музыкантом — мужчина отучился в музыкальном колледже имени Мусоргского, играл на фортепиано, преподавал музыку. В последнее время работал концертмейстером в школе искусств имени С. С. Прокофьева. Петербургские СМИ со ссылкой на источник в следственных органах сообщали, что при жизни Лобанова-младшего характеризовали как творческого человека, но не без странностей — мужчина якобы состоял на учёте у психиатра и недавно даже проходил соответствующее лечение.