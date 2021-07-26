СК возбудил дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины и пожилой женщины в Санкт-Петербурге. Об этом информирует ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, вечером 24 июля в квартире одного из домов на улице Бутлерова были обнаружены тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями.

Возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Следователи совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД устанавливают обстоятельства произошедшего, ведётся розыск подозреваемого.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на улице Бутлерова в квартире были обнаружены тела супруги и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. По данным агентства, Лобанов погиб в середине июля в районе ж/д станции в Калининском районе Петербурга.