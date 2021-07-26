Соседи рассказали об убитых жене и сыне адмирала Лобанова
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«Делали всё вместе, постоянно вместе гуляли в парке. Отца семейства не знаю, никогда его не видела», — рассказала председатель правления местного ЖСК Елена Попондопуло в беседе с телеканалом «360».
Соседи почувствовали неприятный запах из квартиры адмирала и вызвали полицию. Дверь вскрыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили два трупа с ножевыми ранениями. Убитые были опознаны — ими оказались 84-летняя жена и 56-летний сын адмирала.
Как отметила одна из жительниц, 56-летний сын Лобанова был профессиональным пианистом. Он вёл скромный, достаточно закрытый образ жизни и очень много времени проводил с матерью, передаёт Life.ru. По словам собеседницы, некоторое время назад он надолго попал в психиатрическую больницу. Она отметила, что родители очень переживали из-за этого.
Сам Лобанов погиб за неделю до обнаружения тел. Его насмерть сбила электричка.
«Он был высокопорядочным и кристально честным человеком, настоящим русским офицером, одним из основателей Северного флота вместе с адмиралом Лебедько, больше всего на свете любил мать и сына. Был сдержан в эмоциях, совсем не пил и не курил, любил читать исторические документы и романы, любил рисовать», — заявила дочь Лобанова в беседе с корреспондентом ФАН.
Она подчеркнула, что он очень любил свою жену.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ранее сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство двух и более лиц».